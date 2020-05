Salmo tornerà presto a cimentarsi nel ruolo di attore, il rapper e produttore interpreterà infatti un ruolo nella serie 'Blocco 181', che verrà prodotta da Sky. All'artista classe 1984 sono stati inoltre affidati gli incarichi di produttore creativo, supervisore e produttore musicale del progetto.

La notizia sta circolando dal pomeriggio di oggi, 21 maggio, suscitando significativo entusiasmo tra i fan del rapper originario di Olbia, come facilmente riscontrabile scorrendo i numerosi commenti presenti sotto al post con cui Salmo ha ufficializzato la notizia attorno alle 13.

Salmo direttore creativo ed attore di 'Blocco 181': 'E' ambientata nella periferia di Milano'

Stando a quanto riferisce il sito di Sky Tg 24, 'Blocco 181' – il titolo è provvisorio, potrebbe essere modificato in futuro – sarà ambientata nella periferia milanese, tra le comunità multietniche. La lotta per il potere, lo scontro tra generazioni diverse e l'emancipazione femminile saranno con ogni probabilità i temi principali della serie. Si tratta però soltanto di indiscrezioni, dato che – come ammesso dallo stesso Salmo durante un'intervista concessa oggi a Sky Tg24 – la scrittura della sceneggiatura sarebbe ancora in fase embrionale.

"Allora, non posso spoilerare più di tanto – ha infatti dichiarato il rapper – siamo ancora in una fase embrionale della scrittura.

Abbiamo più o meno la trama in testa, stiamo cercando di buttare giù tutte le idee. [...] E' ambientata nella periferia di Milano, quindi magari possiamo provare ad utilizzare un po' l'immaginazione per capire che cosa può venire fuori".

Salmo: 'Il mio personaggio sta cercando di scappare dal passato, probabilmente faceva il cavallino'

Poco dopo, però, Salmo non è riuscito a sottrarsi ad una domanda relativa al personaggio che interpreterà nella serie, svelandone diverse caratteristiche. Queste le sue parole: "Diciamo che sono una sorta di ex sportivo pentito della vita passata, come se fossi un ex tossico.

Ho aperto una palestra. Il mio personaggio è un insegnante di boxe. Sta cercando di scappare dal passato, perché nel passato faceva il cavallino (termine abitualmente utilizzato per descrivere i pusher nel gergo di strada, ndr), probabilmente faceva il coca-dealer". Dichiarazioni che lasciano ancora ampio spazio all'immaginazione, come è ovvio che sia per una serie televisiva di cui non è ancora stata definita la trama al 100%.

Per Salmo non si tratta di un debutto assoluto nella veste di attore. In passato infatti, oltre a recitare nei videoclip dei suoi brani, l'autore di 'Hellvisback' ha recitato nel cortometraggio Nuraghes S'arena, diretto da Mauro Aragoni ed ambientato in Sardegna.