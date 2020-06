Il cantante degli Jarabe de Palo è deceduto a 53 anni. Pau Donés era malato da tempo, colpito da un cancro al colon dal 2015, aveva raggiunto il successo in Italia con La Flaca e Depende a partire dal 1997 e aveva avuto numerose collaborazioni con artisti del nostro Paese, da Jovanotti a Niccolò Fabi. Ultimamente era tornato con un nuovo singolo, "Vuelvo", dedicato all'importanza della musica nella sua vita.

Si è spento il cantante Pau Donés, amico di Jovanotti

Pau Donés, il leader del gruppo Jarabe de Palo, famoso in Italia soprattutto per successi come La Flaca e Depende, si è spento dopo una lunga malattia.

Nel 2015 il cantante aveva scoperto di essere malato di cancro al colon e aveva comunicato in maniera commovente ai suoi fan la triste notizia. Nonostante le difficoltà, l'artista aveva portato avanti per un po' di tempo il suo rapporto con il pubblico, condividendo il decorso della sua malattia e le sue vittorie con i fan. Appena le condizioni di salute glielo permettevano, il cantante imbracciava la sua chitarra e si dedicava alla musica, come aveva fatto negli ultimi anni, ripercorrendo con un tour la storia della sua band prima di abbandonare definitivamente le scene e fermarsi.

Soltanto poche settimane fa, Pau Donés era ritornato nel mondo della musica con una nuova canzone intitolata "Vuelvo", in cui esprimeva l'importanza della musica nella sua vita: "Torno perché la musica è tornata di nuovo nella mia testa" recitano alcuni versi del suo ultimo brano.

Il cantante si era mostrato al suo pubblico anche con un video dal balcone, apparendo visibilmente dimagrito e provato a causa della malattia.

Pau Donés era malato da tempo

Il mondo della musica è in lutto per la perdita del cantante spagnolo; uno dei primi a condividere sui social il dolore per la scomparsa del cantante degli Jarabe de Palo è stato Jovanotti che con lui aveva lavorato e aveva stretto una forte amicizia.

"Mi mancherai tantissimo, amico e maestro" scrive il cantante italiano su Instagram, ricordando che si erano sentiti soltanto tre giorni fa. Pau non aveva collaborato soltanto con Jovanotti in Italia e nel 2017 aveva pubblicato un album intitolato "50 Palos" in cui duettava con diversi artisti: con Kekko dei Modà cantò Fumo, mentre con Noemi Mi piace come sei.

Con Francesco Renga e Jovanotti aveva interpretato i suoi grandi successi Bonito e Dipende (la versione italiana di Depende).

Pau Donés, nato nel 1966 in un piccolo paese dell'Aragona, era cresciuto a Barcellona. Il suo successo italiano e internazionale con la sua band Jarabe De Palo è arrivato nel 1996 con il disco d'esordio, La Flaca, affermandosi come una delle band spagnole più famose nel mondo. Da ogni parte, oggi, sui social giungono i messaggi di cordoglio per la perdita dell'amato cantante.