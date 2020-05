Bob Kulick , chitarrista, si è spento all'età di 70 anni. Il musicista aveva collaborato spesso con i Kiss, tanto da essere considerato il quinto componente della band. A dare la triste notizia sui social network è stato il fratello minore, Bruce, membro dei Kiss.

Scomparso il chitarrista Bob Kulick: aveva 70 anni, ancora ignote le cause del decesso

Il chitarrista Bob Kulick è deceduto a 70 anni e a darne notizia è stato il fratello Bruce, su Twitter: "Ho il cuore a pezzi" ha scritto il chitarrista dei Kiss, ricordando il suo amore per la musica. "Il suo talento come produttore e musicista dovrebbe essere ricordato sempre", "Adesso è in pace, con i miei genitori" ha concluso addolorato il musicista.

Sul profilo Instagram, il 66enne ha condiviso la foto di suo fratello con l'inseparabile chitarra, accompagnandola alle sue tristi parole di addio. La reazione dei fan è stata immediata: in migliaia hanno commentato esprimendo il proprio affetto nei confronti del musicista e della sua famiglia.

Sulla causa della morte di Bob Kulick non sono stati resi noti altri dettagli: la famiglia ha chiesto rispetto per questo tragico momento di profondo dolore che sta vivendo. Sull'account ufficiale del gruppo Kiss, è stato condiviso un messaggio di vicinanza alla famiglia di Bob, considerato da sempre il quinto membro della rockband. Oltre alle collaborazioni con i Kiss, Bob Kulick ha suonato come chitarrista solista per l'album di Lou Reed del 1975, "Coey Island Baby" e ha lavorato anche con Michael Bolton, Meat Loaf, Diana Ross e WASP.

Nel 2017 Bob ha pubblicato un suo lavoro da solista intitolato "Skeleton in the closet" e ha collaborato alla canzone di SpongeBob SquarePants intitolata "Sweet Victory".

Il mondo della musica piange la scomparsa di Bob Kulick

L'audizione per i Kiss fu sostenuta da Bob Kulick nel 1972, ma al suo posto fu preso Ace Frehley .

I rapporti con i componenti della band sono sempre rimasti ottimi, tanto da collaborare in segreto ad album come Unmasked, Killer e Creatures of the night. Insieme al fratello Bruce, Bob ha eseguito una scaletta di 13 brani dal vivo, per la prima volta nel 2017.

Bob Kulick in un'intervista del 2018 ha sostenuto di non aver avuto nessun problema a mantenere segrete le sue collaborazioni con i Kiss, dichiarando l'importanza che per lui ha sempre avuto l'amicizia con Gene Simmons e Paul Stanley.

Per le sue collaborazioni, Bob ha affermato di aver sempre scelto il meglio e di non essersi mai accontentato di lavorare con artisti mediocri solo per denaro. Il mondo della musica è in lutto per la perdita del grande musicista, cantautore e produttore che in molti hanno ricordato sui social network: da Jeff Scott Toto a Derek Sherinian.