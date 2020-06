Il gran giorno che molti aspettavano è finalmente arrivato: a partire da oggi, lunedì 15 giugno, sarà di nuovo possibile per gli artisti esibirsi in pubblico, purché vengano rispettate tutte le norme previste per lo svolgimento degli spettacoli live. E ad aprire la stagione musicale a Treviso sarà proprio Red Canzian, ex bassista dei Pooh, che dalle 7 di sera si esibirà sul palco montato in Piazza Dei Signori in un concerto piano e voce.

Nei giorni scorsi tutti coloro che volevano partecipare all'evento hanno avuto la possibilità di provare a prenotarsi, fino a esaurimento posti. Per tutti gli altri ci sarà la possibilità di seguire l'evento in streaming.

Red Canzian live a Treviso: dove vedere lo streaming

Essendo la capienza della piazza chiaramente ridotta, per tutti coloro che non hanno avuto la fortuna di essere sul posto, e per tutti coloro che da tutta Italia vorranno seguire l'evento, sono state organizzate delle riprese. L'evento verrà infatti trasmesso in streaming e tutti potranno ascoltare il concerto di Red Canzian semplicemente collegandosi alla pagina Facebook del Teatro Mario del Monaco di Treviso.

Il messaggio di Red Canzian alla vigilia dell'evento: 'La musica non si ferma'

Durante la giornata di ieri, vigilia del grande evento che si terrà e che darà di nuovo il via alla musica che per troppo tempo è rimasta ferma, Red Canzian ha lasciato ai suoi fan un messaggio attraverso la propria pagina Facebook ufficiale.

Insieme alla gioia dell'essere stato scelto per ridare il via alla musica live con pubblico in Italia, Canzian ha rivolto un pensiero alla musica, in questo momento bisognosa di segnali di ripartenza. Nel farlo ha ricordato anche tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo, e che pur non salendo mai sul palco e non prendendo gli applausi che si meritano, continuano ogni sera a lavorare per la buona riuscita di tutti gli eventi.

Gli altri eventi: Carlo e Giorgio a Venezia, Fabio Sartor a Padova

Contemporaneamente al concerto di Red Canzian in Piazza dei Signori, per la rassegna "Il teatro riparte" altri due sono gli appuntamenti previsti in altre due città venete. A Venezia, in Campo San Polo, a intrattenere il pubblico ci sarà il duo comico di casa Carlo e Giorgio, per l'occasione introdotti dalla Big Vocal Orchestra e dai Vocal Skyline.

A Padova, nel cortile di Palazzo Moroni, andrà in scena invece uno spettacolo di Fabio Sartor, con l'orchestra di Padova e del Veneto.

Anche in questo caso gli spettatori da casa potranno seguire gli eventi rispettivamente sulle pagine Facebook del Teatro Goldoni di Venezia e del Teatro Verdi di Padova.