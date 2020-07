Durante le sue vacanze italiane, Gianni Morandi ha fatto visita ad Al Bano nelle sue tenute a Cellino San Marco. A rivelare l'incontro lo stesso cantante bolognese, in uno scatto pubblicato sui social nella giornata di ieri, martedì 7 luglio: nella foto Gianni Morandi è in compagnia della moglie Anna, di Al Bano e della sua compagna Loredana Lecciso.

"Non c'è Puglia senza Albano"

Ad accompagnare lo scatto pubblicato su Instagram da Gianni Morandi nel pomeriggio di martedì 7 luglio, una didascalia in onore del cantante pugliese che recita: "Non c'è Puglia senza Albano". Qualche parola in più invece è stata spesa nella didascalia della stessa foto pubblicata su Facebook, in cui appunto ha spiegato di aver fatto visita ad Al Bano e Loredana, dai quali è stato accolto con la grande ospitalità che li contraddistingue.

Nella foto, scattata alle Tenute Carrisi a Cellino San Marco, oltre all'amico Al Bano e la compagna Loredana Lecciso, anche la moglie Anna Dan, con il quale Gianni è in vacanza da qualche giorno in Puglia.

Uno scatto molto apprezzato da alcuni fan che hanno lasciato commenti positivi sulle due coppie di amici ritratte in foto, ma che ha lasciato anche perplessi i molti seguaci che non riescono ancora a capire chi sia l'attuale compagna di Al Bano. Nei giorni scorsi il cantante di Cellino San Marco ha cosi commentato la situazione attuale: “Ho un grande amore per i miei figli di primo e di secondo letto, e non voglio che ci siano discrepanze fra le due situazioni. Quando mi esibisco con Romina, sul palco, mi trovo molto bene con lei.

Poi per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra”.

Gianni Morandi: vacanze italiane, vacanze pugliesi

In questi giorni il cantante bolognese sta mostrando ai suoi follower le sue "vacanze italiane": partito lo scorso 29 giugno con la moglie e un paio di amici, senza un vero e proprio programma, ma con la voglia di visitare le bellezze della nostra penisola, talvolta dimenticate in favore di viaggi all'estero, Gianni Morandi si trova attualmente in Puglia.

Oltre alla visita a Cellino San Marco, in compagnia della moglie Anna infatti, ha visitato Matera, Lecce e i Trulli di Alberobello: a rivelarlo sono sempre gli scatti pubblicati dal cantante bolognese, che sta condividendo con i suoi fan alcuni dei momenti della propria vacanza.

Ovviamente non mancano i commenti dei molti che sperano di incontrare magari per caso Morandi durante le sue visite alle bellezze italiane, con la speranza di strappare un'autografo o uno scatto in sua compagnia.

Gianni Morandi: testimonial perfetto delle vacanze italiane post covid

A seguire gli spostamenti di Gianni e sua moglie per il sud Italia sono in milioni, e moltissimi sono coloro che si stanno complimentando con lui per aver fatto questa scelta "nostrana" di visitare la nostra bella Italia, quasi eleggendolo a testimonial delle "vacanze italiane post covid 19".

Tra i tanti commenti anche quelli di coloro che vogliono "suggerire" nuove località da visitare, magari anche con la speranza di poterlo incontrare mentre si fa scattare una delle sue "foto di Anna", didascalia che oramai accompagna le sue foto e che è diventato un marchio di fabbrica di Morandi.