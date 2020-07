Nuovo dolore per Romina Power che, dopo l'addio della sorella Taryn scomparsa poco più di una settimana fa a causa di un male incurabile, ha voluto lasciare il suo ultimo saluto al maestro Ennio Morricone, deceduto all'età di 91 anni. La cantante, ex moglie di Albano Carrisi, in quest'anno così tragico ha perso anche Detto Mariano, uno dei suoi più cari amici, testimone alle sue nozze, morto a causa del coronavirus.

Il messaggio di Romina

In aggiunta ai numerosi messaggi di cordoglio da parte di personaggi famosi del mondo dello spettacolo e del Cinema rivolti al compositore, non poteva mancare il commiato dell'ex attrice: il celebre musicista ha composto le musiche di due film da lei interpretati, così come da lei citato.

Il breve messaggio riportato da Romina su Instagram, ha commosso i suoi tanti followers che le hanno risposto con parole di vicinanza e di affetto per darle supporto in questo momento della sua vita tanto doloroso. "Ci ha lasciati un grande", ha scritto Romina Power sul suo profilo social. Le sue parole sono state poche, ma profonde e toccanti, accompagnate dall'immagine del noto creatore di numerose colonne sonore di grandi capolavori cinematografici, la cui notizia della morte ha fatto il giro del mondo. "Ci sarà un concerto in paradiso", ha concluso così il suo addio a Ennio Morricone omaggiandolo della sua dedica, molto breve ma intensa.

Il grande dolore per la perdita dell'amata sorella

Dal giorno in cui è scomparsa Taryn Power, la cantante sembra essersi chiusa nel suo immenso dolore reso ancora più forte dalla lontananza.

Le è stato infatti impossibile essere vicina alla sorella negli ultimi giorni di vita, visto che non era possibile raggiungere gli Stati Uniti a causa dell'emergenza sanitaria. Per omaggiare la sorella che non vedeva ormai da molti mesi, Romina con una vena malinconica condivide ogni giorno uno scatto di Taryn tratto dall'album dei suoi ricordi.

Solo pochi giorni fa aveva postato un'immagine stupenda della sorella circondata dai fiori del suo giardino, immortalata quando era felice e spensierata. "Questa immagine rispecchia in pieno lo spirito di Taryn, felice quando immersa nella natura", ha riportato la Power accanto al meraviglioso scatto.

"Persona viva, semplice e naturale", con queste parole Romina ha terminato la sua dedica a cui si è unito anche Il figlio maggiore Yari che si è lasciato andare ad un commento a cuore aperto per dire al mondo quanto le mancasse la cara zia scomparsa all'età di 67 anni.