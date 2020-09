Nella giornata di ieri, lunedì 14 settembre, il videoclip di Fammi Volare, il nuovo singolo di Roby Facchinetti, in rotazione radiofonica dallo scorso 11 settembre, ha raggiunto (e superato) le 100 mila visualizzazioni su Youtube.

L'artista bergamasco, reduce dal grande successo ottenuto con il brano "Rinascerò Rinascerai", lanciato in pieno periodo Covid per la sua città, ha pubblicato sui propri social un post entusiasta in cui comunicava ai propri fan il raggiungimento dell'importante traguardo a soli quattro giorni dalla pubblicazione del video.

Il videoclip era stato infatti trasmesso in anteprima sul canale Youtube di Facchinetti alle ore 14 del 10 settembre.

Ad affiancare Facchinetti nella realizzazione del nuovo brano, i musicisti che con lui hanno collaborato anche durante il tour: per gli arrangiamenti alle tastiere, Danilo Ballo, al basso, Claudio Sannoner, alle chitarre, Michele Quaini e alla batteria, Guido Carli. Concludono la squadra Marco Barusso a mixaggio e mastering e Marco D'Agostino al mastering.

Fammi Volare: il videoclip

Fammi Volare, è il nuovo singolo pubblicato da Roby Facchinetti, che a pochi giorni dal termine della sua tournée estiva, Inseguendo La Mia Musica Summer Tour 2020, ha annunciato per il prossimo 25 settembre l'uscita di un triplo CD (e quadruplo LP), anticipato appunto da Fammi Volare.

Il brano, scritto per la parte musicale da Facchinetti e nel testo da Stefano D'Orazio, è stato accompagnato da un videoclip che vede alla regia Gaetano Morbioli.

Inseguendo La Mia Musica: il live in uscita il 25 settembre

Fammi Volare è il singolo che fa da apripista al nuovo progetto musicale di Roby Facchinetti, che uscirà il prossimo 25 settembre.

'Inseguendo La Mia Musica', questo il nome del nuovo disco, sarà pubblicato in due versioni: in triplo cd o in quadruplo vinile.

Al suo interno i brani che Facchinetti ha eseguito durante la scorsa tournée, e cinque brani inediti, tra i quali è compreso anche l'ormai nota in tutto il mondo Rinascerò Rinascerai.

Si tratta di un disco a cui lo stesso Facchinetti ha dichiarato di tenere molto. Nell'annunciarlo infatti, queste sono state le sue parole sui social: "Per il Roby Facchinetti di questo momento storico, credetemi, questo live con inediti è un progetto decisivo, artisticamente molto sentito".

Katy Per Sempre: il romanzo di Facchinetti in uscita il 22 settembre

Ma il live di Facchinetti non è l'unico progetto in uscita nelle prossime settimane: il 22 settembre sarà pubblicato Katy Per Sempre, edito da Sperling & Kupfer. come lo stesso Facchinetti ha annunciato su Facebook, il romanzo doveva essere pubblicato in primavera, prima del lockdown.

Stando alle parole dello stesso, si tratta di un romanzo che parla di musica, e che racconta una storia in cui molti (soprattutto dei suoi fan, ma in generale ogni amante della musica) potrà ritrovarsi. Questo perché come spesso Facchinetti ripete, la musica è importante nella vita di ciascuno di noi, "Per crescere, per curarci le ferite, per imparare a vivere, per lottare contro il destino".

La storia è quella di Katy, una donna speciale che ha vissuto un'esistenza densa di esperienze e di momenti sofferti. Sarà stata forse la musica a salvarla? Ai lettori interessati non resta che attendere il 22 settembre per scoprirlo.