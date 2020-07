Dopo il successo ottenuto con il brano "Rinascerò Rinascerai", realizzato durante l'emergenza Covid per sostenere con il ricavato l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Roby Facchinetti è pronto a tornare sul palco con il suo tour "Inseguendo la mia musica - Summer Edition 2020".

Le varie tappe toccheranno la Toscana, il Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo, per poi arrivare a settembre in Piemonte, insomma Roby Facchinetti è pronto a tornare sul palco per cantare ed emozionare i propri fan, nel rispetto delle norme anti Covid.

Il tour di Roby Facchinetti: le date annunciate

Le date del nuovo tour estivo di Roby Facchinetti sono, come lo stesso artista ha annunciato su Facebook, in costante aggiornamento, ma per alcune di esse più imminenti sono già disponibili i biglietti.

29 luglio - Trestina Città di Castello (PG). Il concerto si terrà presso lo Stadio Lorenzo Casini, con inizio alle ore 21:30. Sono 700 i posti a sedere previsti per il concerto e i biglietti sono in prevendita a 15 euro, contattando lo Stadio Casini a orario di ufficio. Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali ufficiali dello Sporting Club Trestina.

31 luglio - Lanciano (CH). Il concerto si terrà presso piazza d’Armi delle Torri Montanare e sarà una serata dedicata ai Pooh, in cui protagonista non sarà solo Roby Facchinetti, ma anche gli “Evolution”, un progetto musicale con professori di conservatorio, nato per trasformare in chiave musicale classica progetti musicali di band o artisti.

I biglietti per la serata sono in vendita presso Venditti Strumenti Musicali.

14 agosto - Castiglioncello (LI). Il concerto si tiene all'interno dell'edizione 2020 del Castiglioncello Festival, presso il Castello Pasquini, in Piazza della Vittoria, 1. Tre sono le categorie di prezzo e i biglietti (a posto unico) che si possono acquistare sono cosi suddivisi:

Poltronissima, posto unico: 45 euro

Poltrona, posto unico: 40 euro

Seconda Poltrona, posto unico: 35 euro

17 agosto - Forte dei Marmi (LU).

L'altro concerto Toscano di Roby Facchinetti si tiene presso Villa Bertelli a Forte dei Marmi. I biglietti sono acquistabili su Ticketone e cosi si dividono:

Poltronissima numerata: 50 euro

Poltrona numerata: 45 euro

Seconda poltrona numerata: 40 euro

19 agosto - Atri (TE). Anche in questo caso si tratta di un concerto con gli Evolution, come quello di Lanciano, e si terrà presso Piazza del Comune, con ingresso a pagamento.

Il costo del biglietto è di 20 euro ed è già acquistabile attraverso ciaotickets.com.

6 settembre - Villafranca Piemonte (TO). Il concerto, all'interno della Festa del Pescatore 2020, si terrà in una Tensostruttura Aperta presso il Palazzetto Polivalente in Via Brigata Alpina Taurinense di Villafranca di Piemonte. I biglietti sono disponibili attraverso il circuito litickets.it e sono numerati. Le fasce di prezzo variano tra i 25 e i 35 euro.