Sky TG24 ha reso noto che mercoledì 7 ottobre inizieranno a Roma le riprese del settimo capitolo della saga ‘Mission: Impossible’ con protagonista Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. Il sito ufficiale del Comune di Roma ha confermato la notizia: è “un segno importante per l’Italia e la Capitale dopo il lockdown; si tratta, infatti, di una rinascita creata dalla fermezza con cui l’Italia sta fronteggiando questo periodo difficile”.

Un grosso budget e notevoli misure di sicurezza per le riprese al centro storico romano

Mercoledì 7 ottobre, infatti, la produzione dovrà seguire con attenzione le misure di prevenzione: sanificazioni di attrezzature e ambienti e test giornalieri per tutto il cast e la troupe al completo.

Il budget per le riprese italiane è pari a 35 milioni e più di 18 milioni sono stati impiegati per girare nella Capitale. Saranno impegnate, infatti, 180 persone per 7 settimane: lavoratori giornalieri, stuntwoman, stunt-man, addetti alla pulizia e alla sicurezza, controllori anti-covid e autisti. Un milione, inoltre, verrà incassato dal Campidoglio per i servizi di nettezza urbana, polizia municipale e accessi ztl; 2 milioni, invece, verranno impiegati per gli alloggi e la ristorazione. Sarà lapolizia locale, inoltre, a gestire le vie adibite alle riprese. I set, infatti, occuperanno le zone più importanti del centro storico di Roma: Rione Monti, rione Sant’Angelo, Fori Imperiali, largo Corrado Ricci.

Le vie nel dettaglio sono: via Sant’Angelo in Pescheria, via dei Serpenti, via dei Furnari, piazza Cavalletti, via della tribuna Campitelli e via Panisperna. Virginia Raggi, sindaco di Roma, inoltre, ha lasciato una dichiarazione in merito: "la Capitale è un set fantastico; ultimamente, infatti, ha ricevuto 600 richieste da parte di grandi produzione cinematografiche per girare in città.

Si riparte, quindi, con ‘Mission: Impossible’ “.

Christopher McQuarrie: 'Stiamo arrivando, Roma, allacciate le cinture...'

Lo conferma. del film Christopher McQuarrie che comunica sul suo profilo social la fine delle riprese in Norvegia: “Da parte di tutte le persone impegnate in ‘Mission: Impossible’ ringrazio The Norwegian Film Incentive, The Norwegian Railway Museum, le autorità di Rauma, la troupe norvegese e tutte le persone che ci hanno aiutato fino a ora.

Ringraziamenti affettuosi alla popolazione norvegese, così cordiale e calorosa; il vostro rispetto e la vostra cortesia sono stati d’ispirazione per noi. Sentiremo la vostra mancanza e non vediamo l’ora di ritornare”. Il regista ha finito anticipando di essere in viaggio verso la Capitale d'Italia per continuare le riprese.