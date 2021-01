È disponibile da oggi venerdì 15 gennaio il singolo Pezzo Di Cuore, la prima collaborazione tra Emma e Alessandra Amoroso. Le due cantanti salentine, entrambe vincitrici del talent di Amici di Maria, sono amiche e si rispettano da tanti anni ormai ed oggi è arrivato finalmente il momento di quel brano tutto loro.

Tanto diverse quanto simili, Emma e Alessandra sono unite dalla stessa terra d'origine, condividono gli stessi valori e la stessa passione per la musica. Sono anche sempre in prima linea per cause comuni, come la lotta contro la violenza sulle donne e ultimamente il movimento Scena Unita, in sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo.

Le dichiarazioni delle due artiste su Pezzo di cuore

Dopo anni di amicizia Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno spiegato alla stampa che la solidarietà femminile non è solo una bella parola e che il bene tra loro due c'è stato da subito. Emma ha rivelato inoltre che i consigli l'una verso l'altra non sono mancati, e che avvengono in maniera totalmente naturale.

L'idea del progetto è stata di Emma, che ha detto di aver scritto a Dario Faini (Dardust) di aver bisogno di una canzone per lei e Alessandra con l'intento di voler far ripartire il 2021 con del sano ottimismo. Per Alessandra Amoroso era impossibile dire no, lei stessa ha rivelato che Emma è arrivata nel momento giusto della sua vita.

Sempre Alessandra ha detto di averci sempre creduto fino in fondo e che, sole contro tutti, oggi lei e Emma sono donne, amiche e artiste.

Questa è la storia di Pezzo di cuore.

Con Pezzo Di Cuore non escludono di essere ospiti a Sanremo

Dopo aver saputo della collaborazione tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso i fan delle due cantanti hanno da subito mostrato la loro felicità sui social e - ora che la canzone è stata pubblicata - in molti richiedono a gran voce la loro presenza sul palco dell'Ariston come ospiti durante il Festival di Sanremo.

Le due hanno dichiarato che, se Amadeus le chiamerà, saranno ovviamente molto felici di accettare.

A rassicurare i fan che le vogliono vedere al più presto insieme su un palco ci ha pensato Emma, la quale ha detto che appena si potrà ripartire con i concerti sarà la prima a ricominciare e Alessandra sarà invitata in qualsiasi data lei vorrà.

Pezzo di cuore, l'uscita in radio e in digitale

Ad annunciare la nuova collaborazione erano state proprio Emma e Alessandra ai primi di gennaio con un post sui social.

Pezzo di cuore è uscito in radio e in digitale da oggi 15 gennaio, mentre sarà disponibile in 45 giri dal 29 gennaio.