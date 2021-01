Nel giorno in cui è andata in onda la prima puntata di Amici del 2021, sul web ha cominciato a circolare un'anticipazione su quello che accadrà la settimana prossima. Sabato 16 gennaio, infatti, rimetteranno piede agli studi Elios due ex allieve molto amate: Alessandra Amoroso ed Emma Marrone saranno le ospiti d'eccezione del nuovo speciale del talent-show. Le salentine canteranno per la prima volta in tv il loro inedito "Pezzo di cuore", in arrivo tra pochi giorni. Il brano potrebbe essere cantato anche sul prestigioso palco del teatro Ariston di Sanremo.

Le ospiti della prossima puntata di Amici: Emma e Alessandra

La ventesima edizione di Amici prosegue senza sosta verso la fase serale: gli allievi della scuola sono ancora alle prese con i giudizi del proprio professore di riferimento e con le sfide settimanali (le ultime due hanno visto la sconfitta di Kika e Riccardo, primi eliminati del 2021). Gli speciali del sabato, però, spesso sono anche impreziositi dalla presenza in studio di ospiti d'eccezione: il 9 gennaio Fabrizio Moro ha proposto un medley dei suoi brani più amati, rendendo felice il pubblico presente e quello a casa.

Sul web circolano le anticipazioni circa i nomi delle due cantanti che parteciperanno alla prossima puntata del format di Canale 5, quella che sarà trasmessa probabilmente in diretta il 16 gennaio: Emma Marrone ed Alessandra Amoroso si preparano a tornare lì dove sono state scoperte artisticamente da Maria De Filippi per fare a lei e ai loro fan un bellissimo regalo.

Alessandra ed Emma insieme per la prima volta dopo dieci anni di amicizia

Lo speciale di Amici 20 di sabato prossimo, dunque, potrà contare sulla partecipazione di due "stelle" della musica italiana, le stesse che sono nate nel talent-show di Canale 5 una decina d'anni fa. La scelta di Emma ed Alessandra di tornare lì dove la loro carriera è iniziata, è la conseguenza di un importante debutto: il 15 gennaio, infatti, uscirà il primo duetto delle due salentine, un brano intitolato "Pezzo di cuore".

Da qualche giorno, la Marrone e la Amoroso stanno promuovendo la loro nuova canzone sui social network, ma è negli studi di Amici che la intoneranno per la prima volta dal vivo e davanti al loro affezionato pubblico. A neppure 24 ore di distanza dalla pubblicazione del pezzo, le due interpreti lo canteranno davanti a Maria De Filippi, la loro "mamma televisiva" che in questi anni non ha mai smesso di supportarle e voler loro bene anche a distanza.

Esibizione in diretta per Emma e Alessandra

Un'altra anticipazione sulla puntata di Amici del 16 gennaio, è quella relativa alla puntata che non dovrebbe essere registrata come solitamente accade. Lo speciale che è stato trasmesso il 9 gennaio è stato condotto da Maria De Filippi due giorni prima; quello che andrà in onda la settimana prossima, invece, si dice che sarà eccezionalmente in diretta. Qualora gli addetti ai lavori non cambiassero idea nei giorni a venire, vorrà dire che Emma e Alessandra faranno ascoltare il loro nuovo duetta live su Canale 5, senza che qualcuno possa fare spoiler sul testo, sul loro modo di cantarlo e sui look che sceglieranno per l'occasione.

La Amoroso è stata vincitrice dell'ottava edizione di Amici; l'anno dopo, nel 2010, è toccato alla Marrone sollevare la coppa del talent-show più longevo della televisione italiana.

Le due artiste hanno fatto carriere separate fino a ora e negli ultimi mesi hanno tagliato il traguardo dei loro primi dieci anni di presenza nel panorama musicale: la "Brown" ha festeggiato nel 2020 con un'ospitata al Festival di Sanremo. A proposito della kermesse di Rai 1, si vocifera che Emma e Alessandra potrebbero partecipare a una delle serate dal 2 al 6 marzo per promuovere la loro canzone "Pezzo di cuore".