Arriva un po’ come un fulmine a ciel sereno l’annuncio tramite un video su Youtube dello scioglimento del famoso duo francese Daft Punk. Il video prende il titolo di Epilogue e vede i due musicisti camminare fianco a fianco fino ad allontanarsi, per poi avvicinarsi nuovamente e innescare l’autodistruzione di uno dei due, seguita da una grafica che incornicia gli anni di attività 1983-2021. Lo scioglimento ufficiale è stato poi confermato dal loro portavoce.

In onore a questo grandissimo e innovativo duo ripercorriamone insieme carriera e stile.

Gli Inizi dei Daft Punk

I Daft Punk nascono a Parigi sulle ceneri dei Darlin, primissima band fondata nel 1987 da Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homen-Christo.

Nel 1993, con l’abbandono del chitarrista, i due si ritrovano da soli creando quelli che saranno i Daft Punk. Il nome deriva da una recensione negativa che la band Darlin ricevette da parte di una rivista britannica che li definiti “a duft punky trash”

La carriera del duo inizia a decollare quasi subito, 'The New Wave' diventa il loro singolo di debutto pubblicato nel 1994, mentre nel 1995 si riuniscono di nuovo per un nuovo singolo 'Da Funk'. Il successo di quest’ultimo li porta negli interessi di note etichette discografiche e quasi senza volerlo i due si ritrovano ben presto nelle zone alte delle classifiche con un primo album 'Homework', il cui l’acclamato singolo 'Around the World' è un tipico, ma non unico, esempio della possibilità di creare canzoni con solo tre parole di lyrcs.

I Daft Punk tra grandi successi e collaborazioni importanti

Nel 2001 esce 'Discovery' e con il singolo 'One More Time' il duo bissa e supera il successo di Around the World, facendo diventare questo nuovo singolo il loro maggior successo. Su questo album nasce anche una collaborazione internazionale importante che porta alla creazione del film di animazione 'Interstellar 555'.

Questa pellicola giapponese, interamente basata sulle canzoni dei Daft Punk, viene diretta da grandi personalità dell’animazione giapponese come Daisuke Nishio e Leiji Matsumoto. Quest’ultimo, creatore tra gli altri di Captain Harlock, Starzinger, Galaxy Express 999, si occupa anche del comparto visivo di personaggi e ambientazioni portando alla ribalta il duo francese anche tra gli appassionati di anime e manga.

La prima nota stonata in popolarità l’abbiamo nel 2005 con l’uscita di 'Human After All', album dai toni sperimentali e molto probabilmente per questo non molto apprezzato da fan e critica.

Negli anni successivi i due pubblicano una raccolta in CD e DVD e girano alcuni nuovi video, prima di affrontare nel 2007 un concerto, 'Alive 2007', che raccolse un discreto successo sia sul piano scenografico che prettamente musicale.

Nel 2010 abbiamo la seconda importantissima collaborazione che porta i Daft Punk a collaborare con la Disney per la colonna sonora per il film Tron: Legacy in cui il duo fa anche una piccola comparsa.

L’ultimo album 'Random Access Memory' viene pubblicato nel 2013, da cui sono stati estratti singoli come 'Instant Crush', ma soprattutto il loro ultimo grande successo 'Get Lucky' che vede la partecipazione tra gli altri di Nile Rodgers alla chitarra.

Nel 2016 infine escono due ultimi singoli 'Star Boy' e 'I Feel It Coming', prima dell’annuncio recente del loro scioglimento in questo inizio 2021 con un video su Youtube intitolato Epilogue

Lo stile dei Daft Punk

Il duo francese è sempre stato sopra le righe celando praticamente sempre la propria identità dietro maschere indossate ad ogni evento pubblico. Il loro stile musicale, invece, si è sempre fatto riconoscibile, anche se rimanda a tantissimi diversi varianti, Club, Dance, Elettronica e House in primis. Innegabili le tonalità anni settanta e ottanta che fanno da filo conduttore a un po’ tutta la produzione dei Daft Punk che però riescono allo stesso tempo a rendere queste sonorità più moderne e accattivanti ad un pubblico eterogeneo, facendosi quindi conoscere anche da fan di rock e pop che spesso non disdegnano le novità elettroniche dei due musicisti francesi.