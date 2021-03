Lo scorso 18 marzo l'atteso 'Zack Snyder's Justice League' è finalmente approdato sul piccolo schermo, precisamente su Sky e NOW (su HBO Max in America). Le sorprese però non sono finite. Infatti è in arrivo una versione in bianco e nero del cinecomic DC.

Justice is Gray

Il regista Zack Snyder in passato aveva già ventilato l'ipotesi di rilasciare una versione in black & white del suo film. Adesso arriva la conferma: la nuova edizione arriverà prossimamente su HBO Max, con il titolo 'Justice is Gray'.

Ad annunciarla è stato lo stesso Snyder durante una diretta Twitch per beneficenza in compagnia dell'attore Joe Manganiello (interprete di Deathstroke nella pellicola).

Durante la sessione, il cineasta ha anche presentato in anteprima una clip tratta dalla suddetta versione, poi caricata sulle pagine social ufficiali della Snyder Cut.

Nella breve sequenza, è possibile vedere Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) e Alfred (Jeremy Irons) discutere sulla possibilità di far tornare in vita Superman (Henry Cavill) attraverso la Scatola Madre.

Per Snyder, 'Justice is Grey' è l'edizione migliore del film. Come lui stesso ha dichiarato, si tratta della versione "definitiva, quella più indirizzata ai fan, l’esperienza più pura. È così che ho vissuto per due anni con questo film: in bianco e nero".

We live in a society

Non è la prima volta che un film recente viene riproposto in bianco e nero. Prima di Zack Snyder's Justice League, è accaduto con Mad Max: Fury Road, Logan e Parasite.

Stavolta però la nuova edizione conterrà del materiale in più.

Presenterà infatti la famosa espressione We live in a society (Viviamo in una società). Frase tormentone della rete, era stata pronunciata da Joker (Jared Leto) nel trailer, ma non all'interno della pellicola.

Snyder ha spiegato a Wonder Mag: "Ho voluto realizzare una seconda scena con Joker appositamente per questa versione del film, che è la versione del film pensata per beneficienza.

In questa versione del film la scena finale con Batman e Joker sarà leggermente diversa, e verrà inclusa una certa battuta..."

Il regista ha inoltre rivelato che spera di proiettare l'edizione in bianco e nero nei Cinema, una volta che questi saranno aperti, come forma di solidarietà. L'idea è quella di riunire il più alto numero di fan in una sala cinematografica.

Come sta andando Zack Snyder's Justice League?

Nel frattempo, la Snyder Cut sta ricevendo un'accoglienza tendenzialmente positiva. Al momento su Rotten Tomatoes (noto aggregatore di recensioni) gode del 73% di critiche positive da parte degli esperti del settore e del 96% da parte degli spettatori iscritti.

Su Metacritic il riscontro della critica è più misto, con un punteggio medio di 55. Tuttavia può contare su un ottimo 9.0 da parte del pubblico. Inoltre su IMDb il voto medio è di 8,5, il più alto per un cinecomic DC dopo 'Il Cavaliere Oscuro'.

In generale, i fan sembrano aver apprezzato l'operazione, mentre i critici, anche quelli che hanno bocciato il film, sono concordi nell'affermare che la nuova versione di 'Justice League' è migliore di quella cinematografica del 2017.

Si può dire quindi che l'attesa è stata ripagata.