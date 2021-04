Dal 7 al 9 maggio 2021 all'Auditorium Parco della Musica di Roma avrà luogo il Festival 'Libere di essere', organizzato da D.i.Re. - Donne in Rete contro la violenza, in collaborazione con Hero e con la co-produzione della Fondazione Musica per Roma, il finanziamento del Dipartimento per le Pari opportunità e la produzione di Mismaonda.

Serena Dandini e il suo impegno per le donne

L'evento, che vedrà alternarsi sul palco molti nomi, dai più famosi ad alcuni meno conosciuti, si avvale anche della consulenza di Serena Dandini, la quale in occasione della presentazione dell'Abbecedario delle Donne ha parlato di quanto le parole siano importanti e possano anche a volte preannunciare una violenza.

Il linguaggio, secondo Dandini, è uno specchio della cultura in cui tutti siamo immersi e, al di là delle regole e delle sanzioni che il sistema può imporre a chi non rispetta le regole, è necessario e fondamentale dare vita ad una rivoluzione della cultura che inizi dalle scuole e venga portata avanti con una lotta continua agli stereotipi. Secondo Serena Dandini, questo sarebbe l'unico modo per cambiare davvero le cose definitivamente.

Non è la prima volta che la conduttrice e autrice televisiva si propone di scuotere il pubblico sul tema delle donne e dei loro diritti, argomento che le sta particolarmente a cuore. Lo aveva già fatto in occasione del suo spettacolo 'Vieni avanti, cretina!' in cui si affrontavano temi delicati, importanti ed attuali come appunto quello delle donne, della loro libertà, del valore delle parole e dei sempre presenti pregiudizi.

Come si svolgerà l'evento

Sul palco si alterneranno varie partecipanti, come attiviste, artiste, scrittrici, ricercatrici, economiste, giornaliste, attrici, le quali insieme - a volte sotto la luce dei riflettori, altre volte con piccoli gesti quotidiani - fanno la propria parte per garantire la libertà delle donne e per sollecitare un mutamento culturale che vada in questa direzione, diffondendo idee, iniziative, proposte e pensieri che possano sollecitare la riflessione sul tema femminile.

Tenendo poi conto delle norme di sicurezza relative alla pandemia del Covid-19 ancora in corso, l'evento verrà trasmesso in streaming sui social - Facebook e YouTube - di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza e dell'Auditorium Parco della Musica.

Il legame tra cultura e impegno civile al fianco delle donne

L'amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma Daniele Pitteri in relazione all'evento ha dichiarato di aver approvato immediatamente la collaborazione con il festival, perché a suo parere il mondo culturale deve abbracciare le problematiche della comunità, del territorio e delle persone.

In tutto questo la tematica della libertà delle donne è un tema centrale, sottolinea Pitteri, e lavorare su questo nodo contribuisce a far cambiare le prospettive.