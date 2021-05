Concerti in arrivo per i Jethro Tull. Dopo quasi un anno e mezzo di stop, causa la pandemia da coronavirus, la storica band progressiva, trascinata dal suo frontman Ian Anderson, è pronta a tornare sui palchi. Ed ha annunciato un breve tour italiano nel mese di luglio che partirà da Brescia il 24 luglio. Ripartono in questo modo i Concerti e Music Festival in Italia anche se tanti eventi sono stati già cancellati da alcune settimane.

La ripresa dei concerti

L'estate 2021 in parte sarà simile a quella del 2020. Tanti artisti internazionali infatti hanno rinunciato anche quest'anno a suonare, considerati i problemi di non poco conto per i concerti più grandi con più spettatori, vietati per motivi legati alla pandemia.

Ma rispetto all'estate scorsa la sensazione è che alcuni artisti non vogliano rinunciare ai concerti estivi. Ed è il caso dei Jethro Tull, band che in tutto il mondo ha venduto qualcosa come 60 milioni di dischi.

La storica band progressive tiene il suo primo concerto al Marquée Club di Londra nel 1968. Ed è da lì che inizia il loro successo, in Gran Bretagna e nel resto del mondo. Dopo la pubblicazione del primo album This Was il gruppo ha iniziato a farsi conoscere. Lo stile unico, grazie alla stravaganza e maestria del flauto traverso di Ian Anderson, li ha resi unici nel loro genere. Un progressive diventato marchio di fabbrica per intere generazioni di musicisti e spettatori. Un sound che è passato dal folk all'hard rock con forti contaminazioni di musica classica.

Nonostante i tantissimi cambi di formazione avuti negli anni, la band continua a suonare dal vivo.

Il tour italiano dei Jethro Tull

Sui social la band dà l'annuncio della tournée con questo messaggio: "Non vediamo l'ora di tornare presto in strada, va tutto bene". Dopo 17 mesi di inattività i Jethro Tull tornano in tour. I concerti annunciati nel nostro paese sono ben 4 e si terranno nel mese di luglio.

Si comincia il 24 a Brescia, con lo spettacolo all'Arena Campo Marte. Il 26 saranno in Piemonte per suonare all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere (provincia di Cuneo). Il 29 arrivano in Romagna con il concerto all'Arena di Regina di Cattolica. Il giorno dopo invece la tappa conclusiva avrà luogo in Toscana con lo show a Villa Bertelli di Forte dei Marmi (Lucca)..

Nel 2018 i Jethro Tull si sono dedicati al tour celebrativo per festeggiare il cinquantesimo anniversario dalla pubblicazione del primo album. Di recente Ian Anderson ha deciso di pubblicare il volume Silent Singing, comprensivo dei testi di tutte le canzoni della band, inclusa la sua carriera solista. Il musicista inoltre ha annunciato anche la pubblicazione del nuovo album solista The Zealot Gene.