Tornano i concerti dal vivo per l’estate 2021 e tra i tanti artisti che saliranno sul palco ci sarà anche Ermal Meta. Il cantante ha infatti annunciato due date estive che anticipano il suo tour rimandato nel 2022 in occasione del quale presenterà e farà ascoltare le tracce del suo ultimo lavoro “Tribù urbana”.

Ermal Meta: l’annuncio di due nuove date per i suoi concerti

Ermal Meta, reduce dal terzo posto conquistato al Festival di Sanremo vinto dai Maneskin, ha spostato all’anno prossimo il suo tour inizialmente previsto per dicembre 2021. Infatti, il tour “Tribù urbana live” sarà nei palazzetti di tutta Italia a partire dal 14 marzo 2022 a Milano.

La voglia di tornare a cantare dal vivo davanti a un pubblico era tanta e quindi Ermal Meta ha deciso di anticipare il suo tour aggiungendo due nuove date in estate.

Ermal Meta ha quindi annunciato il ritorno anticipato della sua musica dal vivo rendendo felici molti suoi fan. Il suo tour, occasione per presentare live il suo ultimo album “Tribù urbana”, inizierà dunque all’Air Albania Stadium di Tirana il 29 luglio e seguirà con un altro concerto al Teatro Antico di Taormina il 5 settembre. Il cantante ha parlato, tra le altre cose, anche delle due nuove date in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Ermal Meta, esibirsi a Tirana? 'È emozione pura'

Nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Ermal Meta ha parlato del suo ritorno a esibirsi sul palco davanti a un pubblico dopo più di un anno di assenza in occasione del Concertone del primo maggio e ha raccontato la sua esperienza: “L’emozione è stata fortissima, soprattutto trovarmi con i tecnici dietro le quinte.

[...] Una normalità condivisa, di cui tutti abbiamo bisogno”.

A proposito di emozioni il cantante ha poi parlato di cosa significhi per lui tornare a fare un concerto a Tirana, ha detto che per lui “è emozione pura” e ha raccontato cosa ha significato per lui esibirsi nella città per la prima volta nel 2018 in una piazza dedicata a un eroe nazionale caro in Albania: “Fino al quinto pezzo trattenevo le lacrime.

Pensavo a come fosse diverso tornare in un luogo da cui ero scappato quando avevo 13 anni. E tornavo in grande, facendo il lavoro che amo”.

Infine, a proposito dell’anticipo dei suo concerti con due date in estate Ermal Meta ha dichiarato: “Volevo anticipare il tour con eventi unici, per sentire le mie canzoni dal vivo. Non vedo l’ora.

Sarà come un campanello per attirare l’attenzione”.

Due date da non perdere dunque il 29 luglio a Tirana e il 5 settembre a Taormina dove Ermal Meta tornerà a esibirsi per i suoi fan, un’occasione anche per far sentire live i nuovi pezzi tratti dal suo ultimo album “Tribù urbana”.