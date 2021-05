Maneskin ancora al centro del dibattito musicale. La band romana, reduce dalla vittoria all'Eurovision Song Contest dello scorso sabato, resta comunque al centro dell'attenzione. Dopo le polemiche della scorsa settimana, che hanno preso di mira il cantante della band, Cristina Scabbia, cantante dei Lacuna Coil, ha fatto i complimenti alla band ma non solo. Ha deciso anche di fare una piccola critica ai fan italiani, gli stessi che un tempo non sembravano digerire troppo la musica rock.

Maneskin, i complimenti di Cristina Scabbia

Cristina Scabbia, cantante della band metal italiana Lacuna Coil, è tra le voci italiane più apprezzate nel panorama rock e metal.

La cantante della band, che ha avuto più successo prima all'estero che in Italia, ha partecipato nel 2018 a The Voice in veste di giudice insieme ad Al Bano, J-Ax e Francesco Renga.

La cantante ha voluto fare le congratulazioni ai Maneskin per la vittoria all'Eurovision. Ammette che solitamente non ama guardare questa manifestazione per il fatto che c'è troppa competizione tra le band e gli artisti, ma ha fatto un'eccezione quest'anno. "Ma sono felice che l'Italia e i Maneskin abbiano vinto", dice Scabbia. "Sono felice per loro, son così giovani e possono lavorare per migliorarsi". E aggiunge che ha ricevuto tanti complimenti dai suoi fan stranieri. "La mia unica fortuna ora è quella di essere italiana".

La polemica lanciata dopo la vittoria dei Maneskin

Crisina Scabbia ha voluto fare poi alcune osservazioni più generali sullo stato della musica rock ai giorni nostri. E non ha nascosto anche un po' di vena politica. A non piacerle sono le parole di quanto dicono "il rock non morirà mai". A lei viene spontaneo chiedergli: "Dov'eravate fino a qualche giorno fa?".

In sostanza accusa il pubblico di aver cambiato in breve tempo i propro gusti, disprezzando il rock e il metal. Gli stessi fan che ora osannano i Maneskin erano, a suo dire, gli stessi che si lamentavano per le troppe chitarre distorte.

Il cambiamento di gusto dei fan sembra essere l'elemento che le dà maggiormente fastidio: "Ora all'improvviso, tutti hanno un animo rock and roll aggiunge la cantante.

Spera che qualcosa cambi in futuro, anche se sembra piuttosto pessimista.

Lacuna Coil all'Eurovision?

E a chi le chiede se i Lacuna Coil un giorno potranno mai partecipare all'Eurovision così come hanno fatto i Maneskin lei risponde così: "Non parteciperanno mai e poi mai, perché devi prima vincere Sanremo" dice Scabbia. E aggiunge che al Festival della Canzone italiana la sua band non parteciperà mai.

La band Lacuna Coil, nata a Milano nel 1994, ha sulle spalle ventisette anni di carriera e nove album in studio. Con i loro brani, rigorosamente in lingua inglese, hanno conquistato il pubblico internazionale dopo il primo album In a reverie (pubblicato nel 1999) grazie alla partecipazione ad alcuni Concerti e Music Festival europei come il Wacken Open Air.

Il loro stile, a cavallo tra il gothic e l'alternative metal, è diventato un punto di riferimento nella scena musicale internazionale.