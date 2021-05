È uscito in libreria dal 26 maggio (edito da Piemme-Mondadori) il nuovo libro che ha per protagonista Geronimo Stilton, il topogiornalista seguito dai lettori più piccoli, dal titolo 'Mille meraviglie - Viaggio alla scoperta dell'Italia'.

Partendo da Topazia, il roditore con il fiuto da reporter, permetterà ai bambini di tutto il mondo di conoscere l'Italia nelle sue meraviglie paesaggistiche e culturali. Un volume di 224 pagine tradotto in quattro lingue, in italiano, ma anche in inglese, spagnolo, francese.

Successivamente alla pubblicazione, la distribuzione all' estero delle edizioni in lingua straniera, avverrà attraverso il canale diplomatico italiano.

A essere coinvolti nella promozione e divulgazione del libro, saranno soprattutto ambasciate, consolati e istituti scolastici e culturali italiani d'oltreconfine. La collaborazione è nata tra il ministero degli Esteri, la Commissione Nazionale per L'Unesco e le Edizioni Piemme e Mondadori Libri.

'Mille Meraviglie, viaggio alla scoperta dell'Italia' sarà disponibile anche in versione digitale

Per gli amanti della lettura in rete, sarà disponibile anche una versione digitale del volume 'Mille meraviglie - Viaggio alla scoperta dell'Italia', accessibile in modalità free, su 'Italiana', il portale per mezzo del quale la Farnesina, sponsorizza nel panorama internazionale gli eventi culturali del made in Italy che spaziano dalla musica, alla letteratura, il teatro, la danza, cinema, arte.

Sarà proprio Geronimo Stilton, a capo del giornale 'Eco del Roditore', ideato dalla penna di Elisabetta Dami, a condurre i più piccini per le vie delle grandi metropoli italiane, così come per i borghi, le aree archeologiche e i parchi che abbelliscono il Paese, tanto ammirato in tutto il mondo. L'intero viaggio, di Geronimo, vedrà la descrizione di monumenti, e tradizioni culturali e gastronomiche della penisola italiana.

Nessuna delle regioni che la compongono sarà dimenticata, alla scoperta di panorami mozzafiato e colori e sapori in cui immergersi completamente. Al fianco del giovane topo giornalista, ci sarà la sua famiglia, che percorrerà con lui lo Stivale in lungo e largo.

Geronimo Stilton, in fenomeno internazionale

Geronimo Stilton, è un topo con la passione per il giornalismo, nato a Topazia, al centro dell'isola dei Topi, laureatosi in Topologia della Letteratura Rattica e in Filososofia Archeotopica Comparata.

Dalla penna di Elisabetta Dami, la creazione del personaggio di Geronimo Stilton, ha ottenuto un successo planetario. I vari episodi della saga, sono stati tradotti in 51 lingue, con una vendita di 37 milioni di copie solo in Italia e 175 milioni in tutto il mondo.