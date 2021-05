Ozzy Osbourne sta lavorando al suo nuovo album. Il cantante, storica voce dei Black Sabbath, fa sapere in un'intervista radiofonica che i lavori stanno procedendo bene. Non svela ancora troppe informazioni sui musicisti con cui sta collaborando, ma tiene viva la curiosità. Le sue condizioni di salute non sono ottimali a causa del morbo Parkinson da cui è affetto e degli acciacchi degli ultimi anni. Nonostante questo però, Ozzy tiene comunque a sottolineare che ci sono diversi brani che lo soddisfano. E ammette inoltre che stare in studio lo eccita ancora come una volta.

Il nuovo album di Ozzy

A 72 anni Ozzy Osbourne non si accontenta di fare il 'pensionato'. Attualmente infatti sta lavorando al nuovo disco insieme al produttore e musicista Andrew Watt. Sono tanti i musicisti che collaborano con lui, ma su di loro ancora non si sa molto. Il cantante, definito dai suoi fan il Padrino dell'Heavy Metal, deve comunque tenere sotto controllo la sua salute. Lo scorso luglio ha ammesso di non essere ancora tornato al 100%. Negli ultimi tempi ha dovuto fronteggiare una serie di problemi, tra cui un incidente domestico, un'operazione al collo e un ricovero in ospedale per influenza. E ha ammesso oltretutto di soffrire del morbo di Parkinson.

Come tanti musicisti e artisti, anche lui non vede l'ora di tornare sul palco.

Ma la salute viene prima di tutto e oltretutto c'è da sconfiggere in modo definitivo il coronavirus. Già nel 2019, quando la pandemia era ancora lontana, Ozzy Osbourne era stato costretto a cancellare tutti gli appuntamenti del No More Tour 2. E nel 2020 ovviamente è slittato tutto un'altra volta.

Le parole di Ozzy

Ospite di un programma radiofonico su SiriusXm, Ozzy Osbourne ha fatto una chiacchierata col conduttore Billy Morrison.

Il musicista ha parlato dei suoi ultimi mesi passati in studio di registrazione a scrivere i brani. Alle nuove canzoni hanno preso parte ospiti interessanti, ma per il momento non ha voluto dare più informazioni. Il rapporto tra lui e il produttore sembra decisamente ottimo ed è lo stesso Ozzy ad affrontare l'argomento. "Funziona di solito che Andrew suona con il gruppo, fa alcune cose e io gli dico cosa va bene e cosa invece no, se c'è una cosa che mi piace o meno", racconta il cantante.

"Ad oggi abbiamo già 13 o 14 canzoni davvero forti", aggiunge.

E, poco dopo, alla domanda del conduttore che gli chiede se si sente ancora eccitato nel fare musica, risponde: "Certamente che lo sono! È qualcosa di creativo, mi permette di scoprire sempre delle cose nuove". Fa sapere inoltre che nel disco c'è un brano che si intitola Patient Number Nine, e ne approfitta per fare una battuta: "L'abbiamo scritta su Sharon e me".