I Nanowar of Steel tornano con un nuovo singolo. La band romana, molto nota tra gli amanti della musica metal, ha pubblicato il 29 giugno il nuovo singolo La Polenta Taragnarock. Come nel loro stile, la canzone si distingue per l'ironia e il sarcasmo, vero marchio di fabbrica del gruppo. E nel video del brano c'è anche il conduttore di televendite Giorgio Mastrota, al quale la band dedicò un brano alcuni anni fa.

Nuovo album per i Nanowar of Steel

Il nuovo brano dei Nanowar è La Polenta Taragnarock. La band ha pubblicato sui social la nuova canzone, che farà parte del nuovo album Folk Metal Italiano, successore di Stairway to Valhalla del 2018.

Come sempre non manca l'ironia, nei testi e nel videoclip. Il gruppo, punto di riferimento per gli amanti dell'heavy metal demenziale, ha scelto per questa canzone Giorgio Mastrota e la cosplayer Jessica Armanetti.

La band è nata a Roma nel 2003 e ha raggiunto il successo negli ultimi dieci anni grazie alla partecipazione a Concerti e Music Festival, e a brani come Master of Pizza, Giorgio Mastrota, Norwegian Reggaeton; è molto seguita tra gli appassionati di fumetti e rievocazioni storiche. Non a caso, sono stati proprio i Nanowar ad aver realizzato l'inno della popolare pagina Facebook Feudalismo e Libertà.

Il successo della band romana

La canzone Polenta Taragnarock fa parte del nuovo album della band italiana, Italian Folk Metal, che uscirà il prossimo 2 luglio con l'etichetta Napalm Records.

Con questo lavoro il gruppo omaggia in chiave rock le sonorità tradizionali italiane, con il solito marchio di fabbrica che li contraddistingue: testi buffi e ironici, sound che ricalca l'hard rock e l'heavy metal degli anni Ottanta. Nel video del singolo compare anche il popolare conduttore Giorgio Mastrota che veste i panni di sé stesso e promuove la polenta a Bormio, suo paese adottivo.

Con lui c'è anche la cosplayer italiana Jessica Armanetti.

Mastrota di nuovo insieme ai Nanowar of Steel

Oltre ai musicisti dei Nanowar of Steel, tra i protagonisti di questo singolo c'è senza dubbio Giorgio Mastrota. Il celebre presentatore, che da un po' di tempo ha deciso di lasciare Milano per andare a vivere in Valtellina, veste stavolta i panni del presentatore e cantante.

Con la band romana ormai il legame è speciale. Alcuni anni fa, infatti, la band scrisse un brano di grande successo dal titolo Giorgio Mastrota The keeper of inox steel, parodia ironica del re delle televendite. Nel 2018 la band suonò la canzone proprio insieme al diretto interessato. Nell'ultimo singolo, invece, il presentatore interpreta i panni del "vichingo valtellinese” e promuove un famoso piatto locale, come la polenta taragna.