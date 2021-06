Sting torna in concerto in Italia. Lo storico frontman dei Police ha annunciato due nuove date per il suo tour italiano. Diventano in tutto tre i concerti del musicista britannico nel nostro Paese. Ai primi di giugno inoltre è stato protagonista della cronaca per un'iniziativa benefica di grande rilievo. Ha deciso infatti di dar vita a una fondazione per sostenere gli imprenditori della ristorazione in crisi a causa delle chiusure e restrizioni dettate dal coronavirus.

Il tour di Sting

Continua ad arricchirsi il programma dei Concerti e Music Festival per il 2021 e 2022.

Oggi arriva la notizia delle nuove date di Sting. Il cantautore britannico infatti sarà in tour in Italia con tre concerti. A settembre lo vedremo a Taormina al Teatro Antico e il prossimo aprile tornerà per suonare al PalaAlpitour di Torino. E tornerà nel luglio del 2022 per suonare al Teatro Ducale di Parma, per uno spettacolo che inizialmente era previsto per il 2020.

Di recente il musicista ha deciso di darsi da fare attivamente per aiutare gli imprenditori italiani della ristorazione. Ha dato vita a una fondazione che ha come scopo quello di raccogliere fondi per aiutare uno dei settori più colpiti dalla pandemia di Covid-19. E questo testimonia il legame, già speciale, che il cantautore ha con il nostro Paese.

La Every Breath Foundation

Ai primi di giugno Sting ha fondato la Every Breath Foundation. La fondazione raccoglie finanziamenti per i ristoratori italiani colpiti dalla pandemia di Coronavirus tra il 2020 e il 2021. Tra restrizioni e divieti infatti hanno subito un calo nettissimo dei propri bilanci e proprio per questa ragione il musicista ha deciso, insieme alla moglie, di fondare quest'ente, di cui darà maggiori dettagli nei prossimi giorni.

L’annuncio ufficiale è arrivato per bocca dello stesso musicista al termine della Win Race 2021, la gara di ciclismo che collega la Repubblica di San Marino con la tenuta del cantante, Il Palagio. Qui infatti l'ex leader dei Police ha un'importante azienda e produce olio, vino e miele dando lavoro a stagionali e personale fisso.

I concerti italiani di Sting

Il concerto di Parma inizialmente era stato programmato per il 23 luglio del 2020. Ma, a causa della pandemia, la data è stata posticipata in un primo tempo al 20 luglio 2021 e poi direttamente al 19 luglio 2022. Oltre a questo concerto però quest'oggi sono stati annunciati due nuovi spettacoli dal vivo per l'ex voce dei Police. Sting infatti suonerà anche in Sicilia a settembre, con lo show al Teatro Antico di Taormina fissato per il prossimo 27 settembre 2021. Il cantante tornerà in concerto in Italia anche ad aprile, con il concerto del 2 aprile al PalaAlpitour di Torino.

I biglietti per i concerti di Taormina e Torino saranno disponibili dalla mattina del 25 giugno.

I concerti annunciati finora fanno parte del My Songs Tour, per promuovere l'uscita dell'album My Song in cui il cantautore ha riproposto le sue più grandi hit in versione riarrangiata.