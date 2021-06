Sting a sostegno del nostro Paese e dell'economia colpita dal Coronavirus. Il celebre artista britannico ha deciso di lanciare insieme alla moglie una fondazione con il fine di aiutare la ripresa di bar e ristoranti italiani. La Every Breath Foundation, che prende il nome da una delle canzoni più popolari dei Police Every Breath You Take, andrà ad aiutare il settore dell'hospitality, che è stato tra i più colpiti dalla pandemia. Per il cantante quello con l'Italia si conferma un rapporto davvero speciale.

Coronavirus, l'iniziativa di Sting

A causa dell'emergenza coronavirus sono in tanti i locali ad aver avuto moltissimi problemi dallo scorso novembre a questa parte.

Le numerose chiusure a singhiozzo, alternate tra zone gialle, arancioni e rosse, hanno fortemente penalizzato il settore della ristorazione italiana. E in questa situazione è sicuramente importante l'iniziativa di Sting, che ha istituito una fondazione per aiutare le imprese italiane colpite dalla pandemia.

Il musicista, artista simbolo degli anni Ottanta con i suoi Police e poi come solista, ha un rapporto molto speciale con il nostro Paese. Da molti anni ha una casa in Italia, oltre a un'attività già avviata nel campo. La Villa del Palagio di Figline Valdarno in Toscana è considerata quasi come la sua seconda casa. Nel 2002 inoltre ha comprato circa 200 ettari comprensivi di uliveti, vigne, boschi e pascoli, diventando di fatto proprietario di una collina intera tra il Chianti e il Valdarno.

Con la sua azienda inoltre dà lavoro a dipendenti fissi e stagionali.

La nascita della Every Breath Foundation

Sting e la moglie Trudie Styler hanno annunciato la nascita della Every Breath Foundation in occasione della Win Race 2021. La gara ciclistica disputata negli scorsi giorni e a cui hanno preso parte anche ciclisti del calibro di Moser e Cunego ha coperto una distanza complessiva di 160 chilometri, da San Marino fino alla tenuta del Palagio del musicista inglese.

Anche la scelta di San Marino non è affatto casuale. Dal mese di aprile infatti Sting e la moglie sono diventati ambasciatori della Repubblica di San Marino. Lo scorso sabato oltretutto si è esibito all'interno della manifestazione "Un giro un respiro”. In occasione di questa serata c'è stata anche una raccolta fondi per il settore turistico di San Marino.

Coronavirus, il messaggio di Sting

Con un post sul social network Instagram, il musicista inglese ha ringraziato gli atleti che hanno preso parte all'evento. Ha ricordato poi che la corsa è stata l'occasione per lanciare "una campagna di sensibilizzazione" per la nuova fondazione no profit, che ha deciso di chiamare Every Breath Foundation. A beneficiarne saranno i locali, i più colpiti dalle chiusure per via del coronavirus.

Nel messaggio si legge che "la EBF sosterrà l'industria dell'ospitalità, bar, locali e ristoranti, che hanno fatto fatica per tenere aperte le porte nel corso della pandemia". Per il momento ancora non si conoscono tutti i dettagli di questo progetto benefico. Ma lo stesso Sting fa sapere che nei prossimi giorni condividerà altre informazioni sul progetto della fondazione.