ZZ Top di nuovo in concerto. La band texana, dopo la scomparsa del bassista Dusty Hill, è tornata il 30 luglio in concerto a Tuscaloosa, in Alabama.

Il compianto musicista, che aveva contribuito a fondare la band statunitense, aveva insistito a lungo affinché il gruppo non smettesse di suonare e continuasse senza il suo apporto. Al suo posto c'era Elwood Francis, che finora nella band aveva ricoperto il ruolo di tecnico delle chitarre.

Gli ZZ Top sono tornati sul palco

Il 30 luglio gli ZZ Top sono tornati sul palco. A pochi giorni di distanza dalla morte del bassista fondatore Dusty Hill la band ha deciso di non fermarsi e di tornare in concerto in Alabama, proseguendo quindi il tour statunitense che era già stato programmato.

Ad insistere perché si continuasse su questa strada era stato proprio il musicista scomparso il 27 luglio.

La notizia della morte di Hill ha scosso non poco il mondo della musica. Tanti i messaggi di solidarietà per il bassista degli ZZ Top, venuto a mancare nel sonno. L'annuncio della sua dipartita è arrivato inaspettato, nonostante nelle ultime settimane avesse sofferto di alcuni disturbi, come una lesione alla gamba e alle spalle.

Il bassista aveva scelto il suo sostituto

"Penso di dover andare dal medico per vedere se riesco a riprendermi". Questo aveva detto Dusty Hill al compagno di band Billy Gibbons, prima di allontanarsi dal gruppo. Il chitarrista ha raccontato questo aneddoto nel corso di un'intervista a Variety.

Inoltre ha aggiunto che per Hill era scontato che a prendere il suo posto sarebbe stato il tecnico delle chitarre.

Questo è quello che avrebbe detto il bassista al compagno di band: "Nel frattempo, voglio che tu prenda il nostro tecnico della chitarra, il signor Elwood e lo porti fuori da quella stazione tecnica, lo leghi con la mia chitarra e lo fai continuare con ogni singola nota".

Il gruppo ha rispettato la volontà di Dusty e, nella serata del 30 luglio, è salito sul palco con Elwood Francis al basso a Tuscaloosa. Il primo brano in scaletta è stato Got Me Under Pressure.

Gli ZZ Top hanno già in programma altre date, tra Concerti e Music Festival, per continuare il tour statunitense.

Dusty Hill: l'omaggio degli ZZ Top

"Ci divertiremo qui stasera", ha detto dal palco il frontman Billy Gibbons.

Il pubblico ha accolto la band con applausi scroscianti e ha assistito ad un classico concerto rock. "Ho un nuovo ragazzo quassù. Come sapete, Dusty mi ha dato la direttiva", ha detto Gibbons a proposito del tecnico delle chitarre che ha tenuto il suo primo concerto con gli ZZ Top.

Sul palco il gruppo ha ricordato in più momenti il bassista, trovando anche il modo di scherzare sul nuovo membro e sulla sua barba. Dal vivo hanno suonato i brani più famosi del repertorio della band blues-rock. Alla fine sono tornati dinanzi al pubblico per il bis, eseguendo Brown Sugar, La Grange e Tush.