Vasco Rossi annuncia una nuova data per il 20 maggio 2022, appena pochi giorni prima che cominci il NonStopLive con gli eventi inizialmente previsti per giugno 2020 e già riprogrammati per il mese scorso, salvo poi il nuovo spostamento al 2022 a causa del prolungamento delle misure di sicurezza previste per l’emergenza Covid. A diffondere la notizia è il suo sito ufficiale, vascorossi.net, che fa sapere che Vasco non vede l’ora di tornare a suonare e riabbracciare il suo pubblico. Il concerto si terrà nella Trentino Music Arena, un nuovo spazio dedicato alla musica e ai grandi eventi posto nell’area San Vincenzo di Mattarello a pochi minuti dal centro della città e in grado di ospitare anche oltre 100.000 persone e sarà quindi l’occasione per inaugurare, oltre al tour, anche la struttura voluta dalla Provincia Autonoma di Trento.

Le date riprogrammate

I biglietti per le date del NonStopLive tour rimangono gli stessi che erano stati acquistati per le date 2020 e che sono andati a ruba nel corso di pochi minuti. Il rivenditore fa sapere che, anche se i concerti nel 2022 si svolgeranno nelle medesime location, le nuove date non faranno parte necessariamente dello stesso calendario del Festival. Per chi non avesse visto il nuovo calendario, ricordiamo qua le date degli eventi:

24/05/22 - Milano – SOLD OUT - Ippodromo Milano Trenno (ex festival IDays) - recupero data del 15/06/20 e del 13/06/21; 28/05/22 - Imola – SOLD OUT - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari - recupero data del 26/06/20 e del 22/06/21; 3/06/22 - Firenze – SOLD OUT - Visarno Arena (ex festival Firenze Rocks) - recupero data del 10/06/20 e del 18/06/21; 11/06/22 - Roma – SOLD OUT - Circo Massimo - recupero data del 19/06/20 e del 26/06/21; 12/06/22 - Roma – SOLD OUT - Circo Massimo - recupero data del 20/06/20 e del 27/06/21

Biglietti presto disponibili

Gli iscritti a IlBlasco Fan Club potranno acquistare i biglietti in prevendita esclusiva su vivaticket con due giorni di anticipo, quindi dalle ore 12 dell’8 settembre 2021.

Tutti gli altri potranno acquistare sempre dalla piattaforma vivaticket a partire dal 10 settembre 2021, sempre alle ore 12.

I prezzi saranno i consueti: