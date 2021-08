Aerosmith senza Steven Tyler? Non è uno scherzo, almeno a sentire le ultime dichiarazioni del chitarrista della band Joe Perry. Nel corso di un'intervista a Ultimate Classic Rock il chitarrista della band statunitense ha raccontato infatti che alcuni anni fa il gruppo ha pensato seriamente di sostituire il cantante. Il nome più convincente sarebbe stato quello del cantante Sammy Hagar, il quale ha avuto un importante passato nei Van Halen.

Gli Aerosmith volevano allontanare il cantante

Nel corso di una recente intervista Joe Perry ha fatto una rivelazione che desta molta curiosità tra i fan degli Aerosmith.

Il musicista ha confessato infatti che, tra il 2011 e il 2012, quando Steven Tyler era impegnato come giudice all'interno del programma tv American Idol, la band ha pensato a ingaggiare un nuovo cantante.

Perry ha ricordato che in quel periodo c'erano non poche tensioni tra i membri della band, e si è arrivati a pensare che Tyler potesse allontanarsi dalla storica band statunitense. In lizza ci sarebbero stati molti frontman e il più quotato era l'ex cantante dei Van Halen Sammy Hagar.

La band voleva sostituire Steven Tyler

Nel corso dell'intervista a Ultimate Classic Rock il chitarrista ha ricordato che tra i possibili cantanti figuravano artisti molto importanti a livello internazionali. C'erano infatti nomi del calibro di Chris Cornell, Jon Bon Jovi, Paul Rodgers, Lenny Kravitz, oltre al già citato Hagar.

La band, però, non ha preso questa decisione e ha continuato come sempre nella sua storica formazione.

Il gruppo, che a giugno 2022 tornerà in Italia per suonare agli I-Days di Milano dopo due rinvii consecutivi per via del coronavirus, ha semplicemente attraversato un periodo difficile, come succede a molti gruppi famosi. Alla fine l'idea di un sostituto è stata messa da parte.

Le parole di Joe Perry degli Aerosmith

"Era un altro di quei momenti, non si tiene insieme un gruppo senza qualche problema", ha spiegato il chitarrista statunitense nell'intervista.

"Nel corso degli anni, tutti quanti devono evadere per fare ciò che vogliono", ha aggiunto poi Joe Perry. "Ricordo che Steven ha fatto quello show in tv, e ho pensato che fosse fantastico...

Sapevo soltanto che doveva fare qualcosa del genere, come fare quel disco solista".

Il chitarrista degli Aerosmith ricorda che per la band non era un momento facile: “Il gruppo non era così unito, si discuteva e c’era molta gente coinvolta, come avvocati, e diversi manager", ha spiegato il musicista. "Credevo che Steven si volesse prendere quattro anni di pausa per fare ciò che voleva". Da lì che è nata l'idea di cercare un nuovo frontman: "Non appena è successo, ha alzato la testa”. Il chitarrista ha spiegato che era stato proposto il nome di Sammy Hagar proprio perché era un ragazzo tranquillo, con il quale si poteva andare d'accordo. Alla fine, comunque, i dissapori interni sono rientrati e la band è rimasta unita.