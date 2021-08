I Korn sono costretti ad annullare il loro tour. La band statunitense, gruppo simbolo del genere nu metal, ha preso questa decisione a seguito della positività al Covid-19 del cantante e frontman Jonathan Davis.

La band ha diffuso la notizia sui propri canali social e conferma che i Concerti e Music Festival in programma nel mese di agosto slitteranno direttamente a settembre e a inizio ottobre. Il gruppo - che tornerà sui palchi il prossimo 25 settembre - si scusa con i fan per questo improvviso stop.

Il cantante dei Korn ha il Covid-19

I Korn devono fermarsi a causa della positività al Covid-19 del cantante Jonathan Davis.

Il frontman della band è risultato positivo a seguito di un tampone effettuato lo scorso weekend. Lo scorso sabato, a causa di una persona positiva (probabilmente si tratta dello stesso Davis ndr), la band è stata costretta ad annullare il concerto di Scranton, in Pennsylvania, senza specificare l'identità della persona risultata positiva.

Il gruppo dovrà quindi stare fermo per il mese di agosto e tornerà sui palchi solamente da settembre. La band, nel dare la notizia ai fan sui social network, è dispiaciuta per questa decisione, ma sa di non poter fare altrimenti. Ringrazia tutti i fan per la pazienza e fanno sapere che il cantante non si sta demoralizzando e si sta riprendendo in vista del ritorno sui palchi del prossimo mese.

Tour della band riprogrammato

Nel comunicato la band conferma che lo scorso sabato hanno ricevuto la notizia della positività al coronavirus del cantante Jonathan Davis. E per questo motivo sono stati costretti a posticipare il concerto solamente a poche ore dall'esibizione. Di conseguenza la band non può far altro che riprogrammare gli show rimanenti.

I Korn, che avevano in programma altri sei concerti all'interno della tournée statunitense, comunicano che le date degli spettacoli saranno riprogrammate nel mese di settembre e ottobre, quando il cantante si sarà completamente ripreso. Il primo concerto che li vedrà tornare sarà quello di Scranton del prossimo 25 settembre.

Il comunicato dei Korn

"Il nostro principale obiettivo è garantire la sicurezza di tutte quante le persone coinvolte", scrive la band nel comunicato pubblicato sui social. "Quindi quel che facciamo è qualcosa che deve essere fatto", ha aggiunto poi il gruppo, che comunque ci tiene a rassicurare i fan. “Il morale di Jonathan è alle stelle e adesso si sta riposando e riprendendo".

I Korn ammettono di essere delusi per via della situazione che si è venuta a creare, però si dicono ottimisti per il futuro: "Ma ce la faremo comunque, e non vediamo l'ora di vedervi una volta tornati, non appena saremo in piena forma".