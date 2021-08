Wolfgang Van Halen ha ricordato il padre sui social. Con un messaggio su Instagram il figlio, bassista dei Van Halen, ha voluto ricordare il padre Eddie, che di quella band è stato il fondatore e leader.

La perdita del chitarrista Eddie Van Halen, considerato tra i chitarristi più bravi di sempre, ha messo la parole fina alla band. A distanza di poco meno di un anno dalla sua scomparsa, il figlio ancora non si capacita della perdita del padre.

Van Halen: Wolfgang ricorda il padre

Con parole molto sentite Wolfgang Van Halen ha ricordato il padre Eddie.

Poco meno di un anno fa era avvenuta la tragica scomparsa del celebre chitarrista che aveva dato vita alla rock band dei Van Halen. Il musicista non ha vinto la sua battaglia contro il cancro alla gola e si è spento all'età di 65 anni lo scorso 6 ottobre.

Con un post sul proprio account Instagram il figlio, nelle scorse ore, ha voluto ricordare Eddie con alcune fotografie che li ritraggono insieme, inoltre ha parlato dei sogni che ha fatto nei tempi recenti in cui gli è comparso il padre. Il giovane afferma di non rendersi ancora conto di questa enorme perdita. Per lui inoltre è impossibile che la band possa tornare insieme per Concerti e Music Festival futuri: sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti del padre.

Il messaggio sui social

“Negli ultimi tempi sogno spesso di fare le solite cose insieme a papà", ha scritto Wolfgang su Instagram. "Quando poi mi rendo conto che si tratta di un sogno, smetto di fare qualsiasi cosa e lo abbraccio il più a lungo possibile fino a quando non mi sveglio”, ha aggiunto poi il musicista trentenne, che ha fatto parte anche lui della band negli ultimi tempi.

Insieme al post appaiono anche foto di padre e figlio insieme. A distanza di 10 mesi dalla scomparsa del chitarrista il figlio sente ancora moltissimo la sua mancanza. “Mi manca terribilmente", scrive ancora il musicista. "Non posso credere che non è più qui. Non mi sembra ancora vero". E per concludere una frase rivolta al padre: "Papà, sto cercando di fare il meglio".

I progetti futuri di Wolfgang Van Halen

Il figlio di Eddie intanto continua a lavorare come musicista. Lo scorso giugno ha pubblicato il suo primo col progetto dei Mammoth WVH. Lo scorso novembre ha pubblicato con loro il primo singolo di debutto dal titolo Distance, che ha voluto dedicare appunto al padre. Nel nuovo album troviamo anche il brano che pochi giorni ha ricevuto i complimenti e gli elogi da parte di Axl Rose, cantante dei Guns N'Roses.

Di recente inoltre Wolfgang ha confermato, rispondendo ad un fan su Twitter, che i Van Halen non potranno mai tornare in piedi dopo la morte di Eddie: "Con sicurezza posso dire che non sostituirò mai mio padre nei Van Halen e mai andrò in giro per il mondo mancando di rispetto a lui".