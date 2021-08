Ozzy Osbourne nel prossimo tour avrà Zakk Wylde come chitarrista.

In occasione dei prossimi concerti europei, che partiranno nel 2022, il cantante britannico avrà tra i musicisti di supporto il chitarrista dei Black Label Society, che ha già lavorato per molti anni negli album solisti del cantante dei Black Sabbath. La tournée partirà a gennaio e toccherà anche l'Italia nel mese di febbraio.

Zakk Wylde in tour con Ozzy Osbourne

A dare l'annuncio è stato lo stesso chitarrista e cantautore statunitense. Nel corso di un'intervista a Classic Rock infatti Zakk Wylde ha ammesso che farà parte del prossimo tour di Ozzy Osbourne.

Il chitarrista, che vanta con Ozzy un sodalizio intenso e ha lavorato a molti album solisti della voce dei Black Sabbath, ha fatto sapere inoltre che in autunno uscirà anche il nuovo disco della sua band, i Black Label Society.

Il No More Tours 2 di Ozzy Osbourne comunque toccherà l'Europa a partire da gennaio 2022 con molti Concerti e Music Festival sparsi nel "Vecchio Continente". Il cantante terrà una data anche in Italia, con il concerto di Casalecchio di Reno (Bologna) previsto a febbraio.

Il No More Tours 2

Ozzy Osbourne al momento si sta riposando e rimettendo in forma dopo gli acciacchi che lo hanno colpito negli ultimi anni. Il musicista, che già prima della pandemia di coronavirus aveva dovuto spostare e annullare molti concerti, tornerà in scena nel mese di gennaio con il No More Tours 2.

La prima data è prevista il prossimo 26 gennaio alla Mercedes Benz Arena di Berlino. Dopodiché il "Principe delle Tenebre", questo il soprannome dato a Ozzy nel corso della sua carriera, toccherà le principali città europee.

Sono previsti concerti in Repubblica Ceca, Svizzera, Ungheria, Spagna, Germania, Finlandia, Svezia, Inghilterra e Scozia.

Non mancherà l'Italia con una data confermata per il prossimo 8 febbraio 2022 a Casalecchio di Reno, vicino Bologna.

Con lui suonerà anche una storica band del genere heavy metal, quali i Judas Priest, che accompagneranno il cantante anche nelle altre date del tour.

L'annuncio del nuovo tour di Ozzy Osbourne

Tra i musicisti che suoneranno sul palco con Ozzy Osbourne ci sarà anche il collega e amico Zakk Wylde.

Il chitarrista statunitense, noto per essere il frontman dei Black Label Society, può vantare un intenso sodalizio con il cantante britannico. Nel corso della sua carriera solista infatti Ozzy ha chiamato Wylde per molti dei suoi album solisti.

Di recente, nel corso di un'intervista al magazine Classic Rock, lo stesso Wylde ha fatto sapere che suonerà di nuovo con lui in vista del tour europeo del 2022: "Si, ci sarò", ha detto il musicista alla domanda del giornalista. "Ozzy si sta per rimettere in forma e dopo torneremo in tour".

Ha aggiunto poi che a breve usciranno nuovi dettagli sul nuovo disco dei Black Label Society. L'album, a detta del chitarrista, dovrebbe uscire il prossimo novembre.