In attesa di un prossimo ritorno sulle scene Ozzy Osbourne ha pubblicato il video di Ordinary Man, brano che dà il titolo all'omonimo album in studio. La canzone è stata scritta insieme ad Elton John e vuole ripercorrere la vita del cantante da quando era un ragazzo fino agli esordi con i Black Sabbath, per poi passare alla sua tormentata e schizofrenica carriera come solista.

In una recente intervista il cantante non ha escluso un prossimo ritorno sulle scene, ma prima deve rimettersi completamente in sesto.

Non vuole ancora appendere il microfono al chiodo. Per ora comunque, in attesa di notizie più confortanti per tutti, il tour europeo del prossimo autunno resta confermato.

Ozzy Osbourne: 'Mi esercito più che posso'

Non sappiamo ancora quali saranno le prossime apparizioni di Ozzy Osbourne. Le condizioni di salute del cantante non sono ancora ottimali. Recentemente il cantante ha detto di avere grande voglia di tornare sui palchi ma è ancora presto."Non sono ancora pronto per riagganciare il microfono'.

Del resto, afferma Ozzy, cantare e andare in tour "è quello per cui vivo".

"Mi esercito più che posso" aggiunge il Principe delle Tenebre. "La miglior cura che posso avere è stare davanti al pubblico, mi riempie il cuore".

Il tour di Ozzy Osbourne per i 50 anni di carriera

Il No More Tour 2, in onore dei suoi 50 anni di carriera, arriverà in Europa il prossimo autunno: la data zero sarà alla Utilita Arena di Newcastle il prossimo 23 ottobre.

Dopo un mini tour in giro per Scozia, Irlanda e Inghilterra, Ozzy è atteso l'11 novembre in Germania e poi girerà per il resto d'Europa fino al 7 dicembre con la data conclusiva alla Friends Arena di Helsinki

Nel nostro paese è molto attesa la data di Bologna del prossimo 19 novembre all'Unipol Arena. In attesa di avere notizie più confortanti sui prossimi Concerti e music festival della prossima primavera ed estate, non resta che aspettare.

Ordinary Man, il nuovo video di Ozzy Osbourne

50 anni di carriera e un settantenne di nome Ozzy Osbourne. Questo è quello che vuole ripercorrere il video di Ordinary Man, estratto dal suo ultimo album di inediti. Diretta da Stephen Lee Carr e prodotto dallo stesso Ozzy assieme alla moglie Sharon e al figlio Jack, la clip ripercorre gli aspetti salienti della sua carriera.

Nel video Ozzy assiste al film della sua carriera, da quando era ancora un ragazzo e andava a scuola fino alle prime incisioni, e poi gli esordi con i Black Sabbath. E poi la carriera fuori dalla band di Tony Iommi, i nuovi traguardi, i nuovi eccessi, cadute e rinascite troppo repentine.

Nel nuovo video c'è la vita di Ozzy, uno tra gli artisti metal più importanti di sempre. C'è la persona che riflette sul suo passato e ha lasciato molte lacrime lungo il tragitto.