Robert Plant ha annunciato un nuovo album. Il cantante, in passato storica voce dei Led Zeppelin, torna a sorpresa con un nuovo lavoro in studio insieme alla cantante statunitense Alison Krauss, con cui aveva già collaborato in passato. Pubblicato inoltre anche il singolo che anticipa il disco Raise the Roff. All'interno saranno presenti 12 brani, tra cover e alcuni inediti, che destano molta curiosità tra il pubblico.

Il nuovo album di Robert Plant

Robert Plant continua a fare musica come solista e prosegue anche a fare nuove esplorazioni sonore.

Nelle scorse ore è stato annunciato il suo prossimo album solista che ha registrato insieme alla cantante bluegrass Alison Krauss. La cantautrice statunitense ha già collaborato con il cantante britannico, che dalla fine degli anni Sessanta e per tutti gli anni Settanta ha infiammato il mondo con l'hard rock dei Led Zeppelin.

Il disco vedrà la luce nel mese di novembre e sarà pubblicato dall'etichetta Rounder/Warner Music. Nelle scorse ore, oltre all'annuncio, è stato pubblicato il primo singolo estratto dal titolo Can't Let Go.

La collaborazione con Alison Krauss

Il cantante dei Led Zeppelin torna così con un nuovo album solista. Plant è tornato a collaborare con Alison Krauss e pubblicherà a novembre Raise the Roff.

Il cantante inglese ha già collaborato in passato con la cantante bluegrass 14 anni fa in occasione dell'album Raising Sand, pubblicato nel 2007.

La collaborazione tra i due artisti è stata molto positiva. Nel 2007 infatti l'album si è aggiudicato il Grammy Award come Record of the Year. Il disco ha raggiunto anche la posizione n°2 nella classica degli album del Regno Unito ed è stato certificato come disco di platino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poco tempo dopo aver lavorato al disco, inoltre, i due avrebbero dovuto entrare in studio per un seguito, ma poi i piani sono stati accantonati e non se n'è fatto più nulla.

Molte cover nel disco di Robert Plant

Il nuovo album uscirà uscirà il prossimo 19 novembre e, come nel loro primo album del 2007, il produttore è T Bone Burnett.

Il gruppo che ha accompagnato i due cantanti nei lavori è in parte quello del precedente album. Tra i musicisti vi sono infatti Jay Bellerose alla batteria, Marc Ribot, David Hidalgo, Buddy Miller e Bill Frisell alla chitarra, più Dennis Crouch e Viktor Krauss al basso, Russ Pahl alla chitarra a pedale.

Il disco contiene in tutto 12 tracce. Ci sono brani di artisti leggendari della storia della musica quali The Everly Brothers, Merle Haggard, Allen Toussaint, Anne Brigg e tanti altri ancora. Nella tracklist di Raise the Roff figura anche un inedito scritto da Robert Plant insieme al produttore che si intitola High and Lonesome.

Nell'anticipare l'uscita del nuovo disco è stato pubblicato il singolo Can't Let Go, cover del brano scritto da Randy Weeks che è stato registrato per la prima volta dalla cantautrice Lucinda Williams.