Tom Morello regala una grande sorpresa a tutti i suoi fan. Il chitarrista, storico membro dei Rage Against the Machine e degli Audioslave, ha annunciato il suo nuovo progetto solista a tre anni di distanza dall'ultimo album. In questo nuovo disco ci sono moltissime collaborazioni e curiosità. Fra tutte spicca quella con Bruce Springsteen ed Eddie Vedder. Insieme i tre hanno realizzato una cover di Highway To Hell, pubblicata nelle ultime ore: un omaggio alla storica band australiana.

Collaborazione tra Morello, Springsteen e Vedder

Tom Morello ha annunciato l'uscita del suo nuovo disco solista The Atlas Underground Fire.

Per lanciare l'album nella giornata di ieri è stata pubblicata una cover a sorpresa del celebre brano degli AC/DC Highway To Hell, una tra le canzoni più rappresentative della musica rock a livello internazionale.

La nuova versione del brano è stata realizzata con due ospiti illustri, il cantautore Bruce Springsteen e il cantante dei Pearl Jam Eddie Vedder. Morello ha spiegato che il suo ha voluto essere nientemeno che un omaggio alla band australiana. Per il chitarrista inoltre non è la prima volta che suona insieme a Springsteen: Morello infatti ha suonato insieme al Boss nella sua E Street Band alcuni anni fa, in occasione del tour del cantautore statunitense.

Il nuovo album di Tom Morello

All'interno del nuovo disco di Tom Morello ci sono moltissimi ospiti illustri.

Oltre a big del calibro di Springsteen e Vedder troviamo infatti la partecipazione di Chris Stapleton, Damian Marley e Mike Posner. Il chitarrista spiega che l'album è nato nel periodo buio della pandemia.

Morello ha registrato le parti di chitarra sul suo telefono, e poi all'interno dello studio di registrazione casalingo di Los Angeles, grazie alla condivisione di file audio e tracce con collaboratori provenienti da tutto il mondo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il nuovo disco, intitolato The Atlas Underground Fire, uscirà in autunno in tutti i negozi a partire il prossimo 15 ottobre e la cover degli AC/DC è il primo singolo estratto.

La cover di Highway To Hell

"Durante il periodo del lockdown non ho avuto la possibilità di mettermi a lavoro con un tecnico, così ho dovuto registrare tutte le parti di chitarra sul registratore vocale che era installato nel mio telefono", ha detto Tom Morello parlando dell'album.

L'idea, confessa il musicista, ha portato molta libertà e creatività nell'esecuzione dei brani.

Per quanto riguarda la cover degli AC/DC il chitarrista ha detto che altro non è che un omaggio alla band australiana: "Con Bruce Springsteen ed Eddie Vedder portiamo questo brano leggendario nel futuro. È uno dei brani rock più grandi di tutti i tempi, e viene cantato da due dei cantanti più grandi di sempre".