I Måneskin insieme a Iggy Pop. È arrivata la conferma ufficiale: la band romana, vincitrice del Festival di Sanremo e dell'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest, collaborerà insieme a una grande rockstar del calibro di Iggy Pop. Qualche giorno la band aveva pubblicato un breve video in cui è apparso anche Iggy, lasciando trapelare in questo modo qualche indizio, ma nella giornata del 4 agosto è arrivata l'ufficialità.

L'annuncio dei Måneskin

La band romana continua il suo momento d'oro. Dopo la vittoria a Sanremo e all'Eurovision Song Contest, ha iniziato a scalare le classifiche internazionali, attestandosi come uno dei gruppi più ascoltati al mondo su Spotify e confermando la partecipazione a importanti Concerti e Music Festival.

Il grande successo è arrivato anche negli Stati Uniti con il brano I wanna be your slave e proprio questo pezzo vedrà la collaborazione della band insieme a una grande rockstar come Iggy Pop: l'uscita è prevista per il 6 agosto.

L'annuncio è una grandissima sorpresa per tutti i fan della band e non solo. I Måneskin infatti, nei giorni scorsi, avevano pubblicato un estratto di una videochiamata in cui compariva lo stesso rocker, che salutava nel suo italiano un po' stentato.

L'annuncio della band romana

L'annuncio dei Måneskin è arrivato direttamente sui social, dove il gruppo fa sapere che è stato un onore lavorare con Iggy Pop e sapere che gli piace la loro musica.

"Vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante" ha detto la band, che conferma che è anche merito di Iggy se hanno deciso di mettere su un gruppo musicale.

L'esperienza con il rocker viene descritta molto positivamente e anche lo stesso rocker si mostrato molto contento di questa collaborazione.

Iggy Pop e i Måneskin

Oltre alla pubblicazione del singolo in digitale, i Måneskin faranno uscire anche un'edizione in vinile che conterrà sia la versione cantata con Iggy Pop, che quella originale.

Iggy Pop, nonostante l'età, rimane uno dei personaggi più iconici e rappresentativi della storia della musica rock. Soprannominato "l'iguana", ha scritto pagine molto importanti prima con i The Stooges, con cui è entrato all'interno della prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame, e poi come solista. Nel 2020 ha vinto il Grammy Award alla carriera e nel corso della sua carriera ha lavorato con tantissimi artisti, da David Bowie ad Alice Cooper, dai Simple Minds ai Green Day.

Il suo look resta, a distanza di oltre cinquant'anni di carriera, sempre lo stesso durante i suoi concerti, quando rimane a torso nudo.