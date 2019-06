Era accaduto qualcosa di simile alcuni giorni fa in occasione del concerto dei Fidlar, ma forse la lezione non era abbastanza chiara: durante l'ultima esibizione dal vivo di Tom Morello, il chitarrista ha invitato sul palco alcuni fan mentre suonava un assolo. Un supporter però non ha resistito ed ha preso uno smartphone per farsi una foto col musicista. La reazione di Morello però non è stata delle migliori.

L'episodio

Alcuni giorni fa, a margine del concerto tenuto al Piqniq di 101WKQZ presso l'Holphitheatre di Tinley Park, nell'llinois, Tom Morello ha voluto invitare alcuni fan a salire sul palco mentre lui si cimentava in uno dei suoi classici assoli di chitarra.

Un fan però non si è accontentato di stare a due centimetri dal celebre chitarrista dei Rage Against the Machine e degli Audioslave, e armandosi di telefono, ha cercato di scattare un selfie con il musicista intento a suonare.

Ha tentato, perché Tom Morello l'ha fermato in tempo, gli ha sottratto rapidamente il telefono di mano e lo ha lanciato come se nulla fosse tra la folla sotto il palco, e, come se nulla fosse, ha continuato a suonare il suo assolo, senza perdere neanche il tempo, tra gli applausi di alcuni fan che hanno assistito a questa divertente scena.

La scena è stata ripresa dai fan presenti sotto il palco, e il video è stato visto anche dallo stesso Morello, che ha deciso di condividerlo con una didascalia chiara e che non ha bisogno di nuove interpretazioni: "Mettimi un telefono in faccia sul palco e io te lo lancerò. #LiveInTheMoment". E tra i commenti un fan ha chiesto se sarebbe disposto a farsi una foto con lui nel backstage del concerto, e Morello ha risposto che non esiterebbe neanche un secondo.

Evidentemente durante la sua performance la presenza di cellulari lo distrae, vuoi per i flash, vuoi perché potrebbe deconcentrarlo durante l'esibizione.

Altri episodi simili

E questa non è affatto la prima volta che assistiamo ad un simile episodio: alcuni giorni fa un altro celebre artista come Rob Halford, voce dei Judas Priest, ha dovuto "combattere" con un fan piuttosto molesto, che era in prima fila sugli spalti e stava scattando foto. Con un calcio acrobatico, degno di un giocatore di football, Halford ha calciato via lo smartphone mandandolo piuttosto lontano.

E Zac Carper, cantante dei Fidlar, ha dichiarato guerra aperta ai selfie durante gli spettacoli: durante un suo recente concerto infatti, presso la Cornerstone Brewery di Berkley, ha lanciato via il telefono di una supporter, che aveva cercato, inutilmente, di farsi una foto con lui. Il musicista poi ha detto: “Niente selfie mentre suono". E subito dopo ha aggiunto: "La prima volta l'ho spinta via gentilmente. Dopo la mia reazione istintiva è stata di allontanare il telefono dalla mia faccia.

Comunque tutto a posto. Lei si è fatta una risata e poi ha trovato il telefono, che non era rotto."