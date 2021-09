Timothée Chalamet, attore classe 1995, negli ultimi anni ha conquistato sempre maggiore fama Cinema internazionale, ottenendo ruoli sempre più importanti in film di grande successo; su tutti "Chiamami col tuo nome" ("Call me by your name") che lo ha fatto conoscere a tutto il mondo e gli è valso numerose candidature per i principali premi in ambito cinematografico.

Questo 2021 potrebbe essere l'anno della sua consacrazione, visti i diversi film a cui ha preso parte, in uscita entro la fine di dicembre.

Dune: nuova trasposizione cinematografica del romanzo di Frank Herbert

Diretto da Denis Villeneuve (regista, tra gli altri, di "Prisoners", "Arrival" e "Blade Runner 2049"), il nuovo adattamento cinematografico di "Dune" è oggi al cinema e sembra aver già conquistato sia la critica, che il pubblico. Il film, già trasposto nel 1984, da David Lynch, vede un cast eccezionale affiancare il giovane e talentuoso Chalamet: Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin e Javier Bardem sono solamente alcuni dei grandi interpreti che hanno preso parte alla pellicola. L'opera è tratta dalla serie di romanzi fantascientifici scritti tra gli anni '60 e gli anni '80 da Frank Herbert, narra la storia del pianeta Arrakis, chiamato anche Dune e si svolge nell'undicesimo millennio.

Don't Look Up: cast da Oscar per il film di Adam McKay

Il regista di "Vice" e "La grande scommessa", Adam McKay a fine anno proverà a conquistare tutti con un film dal grandissimo potenziale, soprattutto per merito dell'incredibile cast. I due protagonisti, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, sono due astronomi che tentano di avvertire l'umanità dell'arrivo di un meteorite.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Accanto a loro due, altre superstar hollywoodiane del calibro di Meryl Streep, Cate Blanchett e dello stesso Timothée Chalamet, che in un solo anno sta collezionando collaborazioni di altissimo livello. Il lungometraggio uscirà nelle sale statunitensi il 10 dicembre 2021, mentre invece arriverà in Italia dalla vigilia di Natale sulla piattaforma Netflix.

The French Dispacth of the Liberty, Kansan Evening Sun: l'ultima opera scritta e diretta da Wes Anderson

Wes Anderson è uno dei registi più riconoscibili e apprezzati degli ultimi 20 anni ("I Tenenbaum", "Grand Budapest Hotel", "L'isola dei cani"). L'11 novembre uscirà nelle sale cinematografiche il suo ultimo film, atteso dagli appassionati da più di un anno: "The French Dispacth" sarebbe infatti dovuto uscire a Luglio dell'anno scorso, ma a causa della pandemia di Covid-19 l'uscita della pellicola nelle sale è slittata sempre più avanti, fino ad arrivare a quella che pare essere la data di uscita definitiva. L'opera, definita dallo stesso Anderson "una lettera d'amore nei confronti dei giornalisti, ambientata nella sede di una rivista statunitense in una città francese del XX secolo", anche in questo caso, fa del cast una delle sue armi principali.

Interpreti già in passato al fianco del regista statunitense (come l'immancabile Bill Murray) e altri alla prima collaborazione con lui (uno su tutti lo stesso Chalamet, al centro di quest'ultimo progetto del regista).