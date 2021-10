Nirvana pronti a cambiare la copertina di Nevermind. Nelle ultime ore la vicenda relativa alla querela portata avanti da Spencer Elden contro la band, il fotografo e le etichette si arricchisce di nuovi particolari. In una recente intervista infatti il frontman dei Foo Fighters, e in passato batterista della storica band di Seattle, ha fatto sapere che in caso si potrebbe pensare ad una nuova copertina. E al riguardo ha detto di avere già molte idee su come potrebbe cambiare quella che è una cover sicuramente iconica degli anni Novanta.

La copertina di Nevermind dei Nirvana

A trent'anni dalla pubblicazione del loro disco più importante i Nirvana hanno ricevuto la querela di Spencer Elden. Quello che nella copertina di Nevermind era semplicemente un neonato di pochi mesi ha deciso di querelare la band e le etichette discografiche chiedendo 150mila dollari per ognuno dei soggetti denunciati.

Intervenendo sulla vicenda il cantante e batterista Dave Grohl ha detto che al limite si potrebbe anche cambiare la copertina. E ha detto che ha anche molte idee su come potrebbe diventare ed è certo che si potrebbe tirare fuori veramente qualcosa di buono.

La denuncia di Spencer Elden

Spencer Elden ha detto che nella copertina la sua immagine è stata sfruttata, e oltretutto essa sarebbe pornografica a causa dei genitali visibili.

Per questo motivo ha deciso di sporgere denuncia, e aggiunge di aver subito danni permanenti per questo, come "stress emotivo estremo e permanente con manifestazioni fisiche", oltre a problemi di sviluppo educativo e altri di natura psicologica.

La notizia ha suscitato in queste settimane un mix tra stupore, ironia e curiosità tra i fan dei Nirvana e non solo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'idea che la copertina di Nevermind possa cambiare sembra irrealistica. E di recente la vicenda si arricchisce di un nuovo elemento: il legale di Elden ha chiesto che siano rimosse le parti intime dalla prossima ristampa dell'album, prevista in uscita per il mese di novembre.

Le parole di Dave Grohl

Nel corso di un'intervista al Sunday Times è intervenuto sulla vicenda anche Dave Grohl.

Ha detto che ha "parecchie idee su come si potrebbe cambiare la copertina", ma comunque vuole capire cosa accade e come si evolverà la vicenda. Di una cosa comunque sembra certo: "Sono certo che tireremo fuori qualcosa di buono".

L'ex batterista dei Nirvana pare aver preso sul serio le mosse legali di Elden e dei suoi difensori. E potrebbe addirittura pensare ad un'idea alternativa per la cover. Sulla denuncia lascia anche un suo personale commento: "C’è di meglio a cui dedicarsi". E poi a proposito degli aspetti legali della vicenda: "Comunque, per fortuna io non mi devo occupare delle scartoffie".