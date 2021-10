Promosso da Giunti Psychometrics, avrà luogo per due giorni, sabato 9 e domenica 10 ottobre il Festival della Sessuologia. Per due giorni ci saranno tavole rotonde, interventi e laboratori esperienziali per esplorare le tante facce della sessualità, anche alla luce degli impatti del Covid-19.

Si tratta della seconda edizione dell'evento, il quale sarà visibile gratuitamente online sul sito web ufficiale della manifestazione, su cui sarà possibile registrarsi. I dibattiti saranno affrontati con un linguaggio accessibile a tutti, nonostante gli argomenti scientifici e sociali trattati: il tutto attraverso interventi di svariati esperti, docenti e professionisti del settore.

Ci saranno anche delle attività laboratoriali che si svolgeranno parallelamente ai dibattiti.

Programma del Festival di sabato 9 ottobre

Nella prima giornata, sabato 9 ottobre, apre i lavori l'intervento di Daniel Giunti, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo, ideatore del Festival.

A seguire dibattito su come si sono evolute le relazioni intime dopo il Covid-19. Ne parlano Cristina Critelli (ginecologa, psicoterapeuta e sessuologa), Nicola Macchione (urologo e andrologo) e Francesca Rizzello (ginecologa, specializzata in Medicina Riproduttiva). Modera Michela Vancheri, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa.

In tarda mattinata ci sarà un dibattito sulle relazioni tra adolescenti. Ne discutono Emanuele Palagi (psicologo e psicoterapeuta) e Camilla Tonioni (psicologa e sessuologa).

Modera: Michela Vancheri.

Il pomeriggio del sabato inizia con un dibattito su "Coppie, relazioni e infedeltà". Ne discutono Saveria Ricci (avvocata, esperta di diritto di famiglia e discriminazione per orientamento e identità di genere), Sybill Shiddell (country manager Gleeden) e Umberta Telfner (psicologa, psicoterapeuta sistemica e cognitivista).

Modera: Andrea Olmi, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo

Alle 15:45 c'è il "dialogo con Platone sulle cose dell’amore", a cui interviene il professor Umberto Galimberti, intervistato da Riccardo Bettiga, psicologo e psicoterapeuta.

A seguire un dibattito sulle relazioni online. Ne parlano Marvi Santamaria (social media strategist, fondatrice della community Match and the City) e Michele Spaccarotella (psicologo, psicoterapeuta, autore de "Il piacere digitale").

Modera Andrea Olmi.

Nel tardo pomeriggio si parlerà di Sesso e robot, con Ayzad, Giornalista, scrittore e coach specializzato nel campo delle sessualità alternative e Maurizio Balistreri (ricercatore di Filosofia morale e autore di "Sex Robot. L’amore al tempo delle macchine") e Diego Di Malta (co-fondatore e membro del consiglio direttivo di "Privacy Network"). Modera Andrea Olmi.

Il programma dei dibattiti del 10 ottobre

La mattina di domenica 10 ottobre inizia con un dibattito dal titolo "L’amore tossico: le relazioni patologiche". Interviene Maria Chiara Gritti, psicologa, psicoterapeuta ed esperta di dipendenze affettive, con la testimonianza di alcuni ospiti. Modera Paolo Antonelli, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo.

Alle 11:30 il tema si sposta sulle Truffe romantiche e la manipolazione online. Ne parla Roberta Bruzzone, criminologa investigativa e psicologa forense. Introduce Daniel Giunti

In tarda mattinata si discuterà di LGBT+ e diritti civili. Ne discutono Marianna Coppola (psicologa clinica specializzata in temi LGBT+ e in varianza di genere, donna transgender), Carmen Ferrara (attivista non binary, dottoranda in "Mind, Gender and Language") e Carlo Tumino (attivista LGBT+, co-fondatore di "Papà per Scelta"). Moderano Paolo Antonelli, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo, con Paolo Valerio, psicologo e professore di Psicologia clinica, nonché presidente dell’Osservatorio Nazionale sull’Identità di genere.

Il pomeriggio si apre con una tavola rotonda dal titolo "Quando il sesso è un lavoro". Ne parlano Igor Colucci (imprenditore settore club e locali notturni e vicepresidente Assosex) con due professionisti del settore, Lily Dupont e Igor Gigolò. Modera Fabrizio Quattrini, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo

I lavori proseguiranno con il dibattito "Arte ed Eros - Il sesso dei santi", con Mauro Zanchi, critico d’arte e saggista. Introduce Glauco Renda, caporedattore della rivista "Psicologia Contemporanea".

Il dibattito finale sarà invece su "Sessualità atipica e trasgressione". Ne parlano Alessandro Garzi, fondatore del Collettivo Asessuale Carrodibuoi, La Quarta Corda, rope artist e Dania Piras, psicologa, esperta di poliamore e non monogamie etiche. Modera Fabrizio Quattrini.