I Jethro Tull hanno annunciato il loro nuovo album. Dopo 18 anni dal loro ultimo lavoro in studio, la band britannica ha dato l'annuncio nelle scorse ore: il nuovo lavoro si intitola The Zealot Gene e uscirà nel gennaio del 2022.

Pubblicato anche il video del primo singolo estratto dal titolo Shoshana Sleeping, accompagnato dal videoclip realizzato da Thomas Hicks. Il disco avrebbe dovuto uscire prima, ma i tempi si sono allungati per via della pandemia. Ian Anderson in questo lavoro ha tratto molta ispirazione dai temi biblici

Nuovo album per i Jethro Tull

Una delle band più importanti del progressive rock come i Jethro Tull ha annunciato il nuovo disco.

Si tratta del primo lavoro in studio dopo ben diciott'anni. The Zealot Gene, questo il titolo del nuovo lavoro discografico del gruppo britannico, uscirà il prossimo 28 gennaio 2022 su InsideOut Music.

C'è grande curiosità per questo nuovo lavoro del gruppo. L'album ha iniziato a prendere forma quattro anni fa nel 2017 e i tempi sono slittati a causa della pandemia di coronavirus che ha prolungato le lavorazioni. Per Ian Anderson, frontman e anima del gruppo, è stata molto importante la narrazione dei testi biblici nei temi affrontati dall'album.

Le parole di Ian Anderson

Nell'annunciare l'album Ian Anderson non nasconde il grande ruolo avuto dai temi biblici che hanno profondamente ispirato i testi del nuovo album: "Mentre ho un po' di affetto genuino per lo sfarzo e la narrazione fiabesca del Libro Sacro, avverto ancora il bisogno di metterli in discussione e tracciare paralleli a volti empi nel testo".

Il musicista ha vissuto insieme al resto della band lo scoppio della pandemia di coronavirus, che ha costretto per forza di cose a rimandare i piani per il nuovo album, cancellando anche gli impegni del tour: "È stato così improvviso.." ha detto il frontman della band. "Tra le preoccupazioni e gli avvertimenti dei ricercatori scientifici e di alcuni politici più illuminati, ci siamo ritirati tutti increduli nelle nostre case per attendere la fine della tempesta".

Pubblicato il nuovo singolo

Insieme all'annuncio dell'album la band ha deciso di lanciare il primo singolo dal titolo Shoshana Sleeping. Il primo estratto è accompagnato dal videoclip realizzato per l'occasione da Thomas Hicks.

Nell'album, oltre alla voce e al flauto del leader Ian Anderson, troviamo Joe Parrish e Florian Opahle alle chitarre, Scott Hammond alla batteria, John O'Hara al piano e alle tastiere e David Goodier al basso.

Il nuovo disco dei Jethro Tull sarà disponibile in vari formati, dal doppio vinile al doppio compact disc, all'edizione deluxe limitata formata da tre vinili (con un vinile che include alcuni demo dell'album), un doppio disco e l'artbook in Blu-Ray contenente un'intervista al cantante.