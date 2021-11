I Maneskin hanno aperto il concerto dei Rolling Stones. Come anticipato qualche giorno fa durante il programma Tonight Show condotto da Jimmy Fallon, la band romana il 6 novembre a Las Vegas ha aperto il concerto di una delle band più importanti della storia della musica rock.

Il gruppo ha eseguito dal vivo i suoi brani più famosi, e alla fine della performance Mick Jagger è salito sul palco per ringraziare in italiano. Prossimamente la band italiana si recherà in Ungheria per la premiazione degli Mtv Europe Music Award.

Il concerto dei Maneskin

I Maneskin continuano a riscuotere successo anche negli Stati Uniti.

Una decina di canzoni in tutto prima dell'esibizione dei Rolling Stones. Il pubblico, che più di tutti ama la cover di Beggin', ha accolto positivamente gli artisti con applausi convinti. E per la band italiana, dopo le vittorie al Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest, quella di Las Vegas è stata un'altra serata importante per la carriera.

Al termine del concerto, Mick Jagger è salito sul palco prima dei suoi compagni di band per ringraziare i Maneskin sia in inglese che in italiano. La band è attesa anche in Italia: in primavera riparte il tour e in estate ci sarà un importante evento al Circo Massimo.

Prima ancora però ci saranno altri appuntamenti di rilievo: il 14 novembre il gruppo sarà in Ungheria per la premiazione degli Mtv Europe Music Award 2021.

I musicisti italiani hanno tre nomination nelle categorie Best Italian Act, Best Group e Best Rock. E anche questo è un record per i Maneskin e per una band italiana.

Il tour della band

"Hello Las Vegas! È un onore esser qui e avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre". Con queste parole il cantante Damiano ha parlato al pubblico in occasione dello show dei Maneskin presso l'Allegiant Stadium di Las Vegas.

Quello del 6 novembre è stato uno dei concerti più importanti del loro percorso musicale e il coronamento del tour statunitense che li ha portati ad essere ospiti anche del Tonight Show condotto da Jimmy Fallon.

Tra i prossimi impegni dei Maneskin, ricordiamo quello di febbraio quando da Londra partirà il tour europeo. La tournée italiana invece inizierà in primavera, a marzo, dopo il rinvio delle date inizialmente previste a dicembre.

Il 9 luglio poi ci sarà la succitata tappa presso il Circo Massimo di Roma.

Mick Jagger thanking Måneskin himself for opening his concert tonight - “grazie ragazzi” pic.twitter.com/swC5kNpPwR — låra (@solasullabarca) November 7, 2021

Lo show di Las Vegas

Durante il concerto di Las Vegas i Maneskin hanno convinto il pubblico con uno show nel loro stile a base di energia e adrenalina. Hanno suonato brani dal loro ultimo lavoro in studio, Teatro d'Ira. Hanno eseguito due canzoni in italiano, In nome del Padre e ZItti e Buoni. Quest'ultimo è stato il pezzo che gli ha permesso di trionfare all'ultima edizione del Festival di Sanremo.

Durante la performance non sono mancate I Wanna Be Your Slave e Beggin'.

Alla fine è arrivato anche il tributo di Mick Jagger. Il cantante britannico, prima di iniziare il suo show con i Rolling Stones, è salito sul palco da solo e ha ringraziato il gruppo in inglese e in italiano: "Thank You, grazie mille ragazzi!".