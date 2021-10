I Maneskin hanno fatto un annuncio molto importante. Ospiti del Tonight Show di Jimmy Fallon, la band romana ha annunciato che aprirà il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas il prossimo 6 novembre. Dopo il trionfo a Sanremo e all'Eurovision, il gruppo continua a riscuotere moltissimo successo a livello internazionale e sempre a novembre è in lizza con tre nomination per vincere un premio agli Mtv Europe Music Award 2021.

L'annuncio dei Maneskin

Grandissima serata per i Maneskin, ospiti del polarissimo show tv del conduttore Jimmy Fallon. La band è molto seguita negli Stati Uniti grazie anche al successo del singolo Beggin', cover dei Four Season che compare al primo posto nelle radio alternative statunitensi.

Non è un caso dunque se durante il programma hanno suonato proprio questa canzone, insieme al loro ultimo singolo Mammamia.

Se il debutto al Tonight Show è un record importantissimo, visto che mai un gruppo italiano vi aveva preso parte, le sorprese non finiscono così: è stato annunciato infatti che suoneranno in apertura nientemeno che ai Rolling Stones in occasione del concerto del prossimo 6 novembre a Las Vegas.

Maneskin ospiti del Tonight Show

La band ha tenuto un piccolo concerto, eseguendo Beggin' e Mammamia. Il conduttore Jimmy Fallon li ha presentati con il suo classico stile, un mix tra l'ironia e l'irriverenza: "State pronti e preparatevi a non togliervi i pantaloni, vengono dall'Italia, hanno vinto l'Eurovision, una specie di America's got talent ma più grande".

La permanenza dei Maneskin negli States non si ferma però alla tv. Il gruppo infatti terrà due importanti concerti, stasera al Bowery Ballroom di New York, e il prossimo 1°novembre al Roxy Theatre di Los Angeles. E le sorprese non finiscono qui. Il 14 novembre hanno un importantissimo appuntamento in Ungheria per la premiazione degli Mtv Europe Music Award 2021: la band ha tre nomination nelle categorie Best Italian Act, Best Group e Best Rock.

Queste ultime due categorie inoltre vedono per la prima volta partecipare una band italiana.

Apriranno il concerto dei Rolling Stones

Oltre a conquistare record dietro record, oltre a scalare le classifiche in streaming e non solo, è arrivata una notizia molto importante durante lo show di ieri di Jimmy Fallon: suoneranno in apertura ai Rolling Stones.

A dare l'annuncio è lo stesso conduttore: "Sono italiani e... apriranno per i Rolling Stones!"

Il concerto si terrò il prossimo 6 novembre a Las Vegas, in occasione della tappa statunitense della storica rock band britannica, che da alcune settimane è tornata a suonare in tour tra Concerti e Music Festival. I Maneskin dunque continuano a diventare più popolari: e vista l'età giovanissima non si può davvero chiedergli di più.