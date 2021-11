Da venerdì 19 novembre è disponibile "Noi, Loro e gli altri", ultima fatica discografica di Marracash, arrivata a circa due anni di distanza da "Persona", già cinque volte disco di platino. Il nuovo album del rapper milanese è stato accolto ancora una volta in maniera entusiasta dai seguaci, ma a catturare l'attenzione di fan e curiosi è stata anche una delle tre copertine del progetto, in cui è presente, ben visibile, Elodie, ex compagna di Marracash, protagonista inoltre del primo videoclip estratto dall'album, quello del brano "Crazy Love".

La cantante e il rapper, stando a quanto dichiarato da quest'ultimo, si sarebbero lasciati proprio durante la lavorazione di "Noi, Loro e gli altri".

Negli ultimi mesi Elodie è inoltre stata oggetto delle attenzioni della cronaca rosa, paparazzata più volte con il suo nuovo compagno.

Va da sé che in tanti siano rimasti sorpresi, per certi versi interdetti, almeno in un primo momento, dalla presenza dell'ex concorrente di "Amici" nel progetto di Marracash.

Marracash: 'Elodie è una donna eccezionale, fantastica'

Ospite di Linus e Nicola Savino venerdì a Radio Deejay, il rapper ha avuto modo di spiegare i motivi della sua scelta. Queste le sue parole:

"Il pezzo (Crazy Love, ndr) l'ho scritto prima che la relazione finisse. La nostra storia purtroppo è finita, e questo è di dominio pubblico. Noi però abbiamo mantenuto un ottimo rapporto, Elodie per me è una donna eccezionale, fantastica .

Mi è stata molto vicina durante la lavorazione di questo album, ne ha fatto parte, non solo perché "Crazy Love" parla di lei, ci sono anche tante altre cose per cui mi ha fatto da musa. Mi è stata vicina proprio a livello fisico durante la lavorazione del disco, che è stata sicuramente difficile".

L'artista ribadisce: 'Elodie c'è e c'è stata nel disco'

Nella parte finale della chiacchierata Linus è tornato a parlare di Elodie, chiedendo espressamente conto a Marracash della decisione di non rimuoverla dalla copertina.

"Non l'ho fatto – ha spiegato l'artista classe 1979 – perché, ribadisco, lei c'è e c'è stata nel disco.

Siamo tutt'ora in buoni rapporti e per me è una persona fantastica. Detto questo, non credo nella cancel culture, secondo me anche le cose che non sono andate bene non vanno cancellate, bisogna farci i conti".

Elodie su Marracash: 'Uomo sensibile che combatte contro il machismo tossico che la società contemporanea ci impone'

Nell'ultimo numero di Rolling Stone, interamente dedicato al nuovo album di Marracash, Elodie ha speso parole di stima per il suo ex compagno, elogiandone il talento, ma anche e soprattutto la genuinità.

Questo uno dei passaggi più emblematici: "Fabio è un artista con un'urgenza creativa sicuramente fuori dal comune, oltre che un uomo sensibile che combatte contro la visione degli uomini che la società contemporanea cerca a tutti costi di imporci, quella del machismo tossico, della super efficienza, dell'insensibilità. Ha, come tutti, delle fragilità, che però stridono con il personaggio che vorrebbero affibbiargli, o anche semplicemente con con lo stereotipo del rapper".