Pfm torna in tour nel 2022. La storica band italiana, simbolo del progressive rock in tutto il mondo, ha annunciato pochi giorni il tour che la vedrà in giro per l'Italia fino alla prossima primavera. Dopo il concerto in programma a Roma la notte di San Silvestro la band inizierà il tour per celebrare i 50 anni di uno dei loro dischi più importanti, La storia di un minuto. E dal vivo porterà anche i brani del nuovo album Ho sognato pecore elettriche.

Nuovo album e tour per la Pfm

Da gennaio parte il nuovo tour della Premiata Forneria Marconi. La band italiana, simbolo del progressive italiano e internazionale, ha confermato gli appuntamenti dal vivo per il prossimo anno.

Nel 2022 c'è un anniversario molto importante, quello del cinquantennale di Storia di un minuto. Per l'occasione infatti il tour prende il nome PFM 1972-2022, e non mancheranno anche omaggi al cantante Fabrizio De André, col quale il gruppo ha avuto un grande sodalizio artistico.

La band si appresta così a intraprendere un viaggio nel suono e nella musica, in cui non mancheranno anche brani dal loro ultimo album in studio Ho sognato pecore elettriche. Dopo il concerto di San Silvestro (in occasione dell'evento tributo a De André) il primo appuntamento del nuovo tour è previsto per il 15 gennaio a Salsomaggiore Terme.

I cinquant'anni anni di 'Storia di un minuto'

I concerti in programma saranno un viaggio nel tempo, tra passato e presente, tra i vecchi successi e le ultime canzoni che sono uscite di recente nel nuovo album.

In occasione del tour ci saranno proiezioni e scenografie virtuali che andranno ad arricchire questo viaggio durato 50 anni, dal 1972 al 2022. E proprio nel 1972 saranno cinquant'anni dallo storico album Storia di un minuto. Non mancherà poi la poesia di Fabrizio De André, artista che la band italiana non smette mai di omaggiare in questi ultimi anni.

Ad aprire le date ci saranno i Barock Project, band scelta direttamente dalla Pfm all'interno delle band più interessanti del panorama della musica progressive. A fine anno ci sarà l'ultima data della PFM canta De André Anniversary con il concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma. E dopo, a partire dal 15 gennaio, partiranno le date del nuovo tour che andrà ad arricchire i Concerti e Music Festival del nuovo anno.

Le date confermate

Queste finora sono i concerti confermati del tour della Pfm. Le date del 31 dicembre di Rome e del 9 aprile di Varese sono i concerti di recupero delle passate tournée della band italiana.