Dopo l'edizione online in piena epoca pandemica, il Torino Film Festival 2021 torna in presenza con un programma ricco di interessanti opere filmiche: 181 film (cortometraggi compresi), 68 anteprime mondiali e 14 anteprime internazionali.

L'edizione 2021 aprirà il 26 novembre con la proiezione di Sing 2 e si chiuderà il 4 dicembre con Aline, di Valérie Lemercier e liberamente ispirato alla carriera della cantante Céline Dion.

Non solo cinema internazionale

In questa edizione del TFF 2021 la presenza del Cinema italiano si dimostra più forte che mai con opere filmiche di altissimo livello: Il muto di Gallura, uno su tutti, del regista Matteo Fresi, si presenta come un'opera nostalgica per la cinematografia nostrana.

Con uno sguardo ricolmo di stima verso il cinema di Sergio Leone, il regista Fresi realizza un western ambientato nella Sardegna rurale di metà Ottocento. Il film è distribuito da Fandango.

Tornano sotto i riflettori anche le opere del grande Eduardo De Filippo in due film diretti da Edoardo De Angelis e interpretati da Sergio Castellitto: Non ti pago e Sabato domenica e lunedì.

Sarà anche l'anno di un'altra grande diva del cinema italiano e internazionale, Monica Bellucci, che vedremo recitare nel film di Antongiulio Panizzi The Girl in the Fountain, un'opera scissa tra documentario e finzione. All'attrice verrà consegnato anche il Premio Stella della Mole per l'Innovazione Artistica.

Clint Eastwood al Torino Film Festival 2021

La kermesse sarà caratterizzata anche dalla presenza di un grande nome del cinema estero come quello dell'attore e regista Clint Eastwood che presenterà il suo nuovo ed attesissimo lungometraggio Cry Macho.

La presenza di Eastwood al festival verrà omaggiata anche da un documentario riepilogativo e celebrativo della sua carriera cinematografica Clint Eastwood - A Cinematic Legacy, che si collocherà come una panoramica monumentale per diffondere e far conoscere il lavoro del grande attore anche a chi non lo conosce.

Torino Film Industry: la rassegna parallela al Torino Film Festival

Durante le giornate del TFF, la città ospiterà anche, per il quarto anno consecutivo, una rassegna online e in presenza al Circolo dei Lettori e al Museo del Risorgimento. In forma ibrida online e in presenza, il Torino Film Industry vedrà protagonisti tutti i grandi nomi del settore dell'industria cinematografica: dalle realtà locali come la Commission Torino Piemonte (Fctp) ai grandi distributori come Medusa Film, 01 Distribution e Universal.

Sono attesi al Torino Film Industry 2021 molti più partecipanti rispetto alla precedente edizione che potranno scegliere e godere dell'organizzazione ibrida dell'evento.