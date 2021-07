Non ti pago con Sergio Castellitto andrà in onda sulla Rai nella nuova stagione 2021-2022, anche se la data ufficiale non è stata ancora comunicata.

La collection è tratta dai capolavori di Eduardo De Filippo ed è frutto della preziosa collaborazione tra Rai Fiction Evento e Roberto Sessa per Picomedia. "Non ti pago" con Sergio Castellitto è un piccolo gioiellino per portare sul piccolo schermo la cultura italiana e per far conoscere autori che ne hanno fatto la storia anche alle giovani generazioni.

