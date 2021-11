Cresce l'attesa per l'uscita in sala del nuovissimo film dei Manetti Bros, Diabolik, prevista il giorno 16 dicembre 2021. Nel cast troneggiano Luca Marinelli, che interpreterà lo spietato e misterioso protagonista Diabolik, al suo fianco l'affascinante Eva Kant che avrà il volto della bellissima Miriam Leone (Miss Italia 2008) e, non per ultimo, il grande Valerio Mastandrea sarà il determinato ispettore Ginko. Il film è distribuito dalla O1 Distribution ed è una produzione in collaborazione con Mompracem e Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e dai Manetti Bros.

In anteprima, la 01 Distribution ha pubblicato i primi character poster del film in cui vediamo i personaggi di Eva Kant e Ginko. Manuel Agnelli è stato anche chiamato dalla produzione del film per realizzare alcune colonne sonore originali.

Diabolik: la trama

Si tratta del riadattamento cinematografico della famosissima saga di fumetti creata da Angela e Luciana Giussani e pubblicata per la prima volta nel 1962. La storia, ambientata nella città immaginaria di Clerville, narra le avventure di Diabolik, un misterioso ladro completamente ricoperto da una tuta nera che, dopo ogni furto, riesce puntualmente a sfuggire alla polizia. Eva Kant, il personaggio femminile della saga, è una ricca ereditiera che attira l'attenzione di Diabolik in quanto proprietaria di un prezioso gioiello costosissimo, il diamante rosa.

Nel tentativo di rubarle la pietra preziosa, Diabolik rimane completamente affascinato e sedotto dalla bellezza di Eva Kant e la convince ad unirsi a lui. A completare il quadro è la figura dell'ispettore Ginko che, durante il corso della saga, tenterà di catturare il misterioso ladro.

Le riprese di Diabolik in Friuli Venezia Giulia

Le location scelte per le riprese di alcune scene del film dei Manetti Bros.

sono state organizzate in Friuli Venezia Giulia, precisamente a Trieste e a Premariacco. Il cast e il team di lavoro si è spostato tra le vie del capoluogo friulano per girare soprattutto le scene degli inseguimenti in strada e il primo incontro tra la fatale Eva Kant e il misterioso Diabolik. Annunciato già nei primi mesi del 2018, il film è tutt'ora molto atteso dai fan del genere e della saga.

Le prime riprese del film sono iniziate già nel 2019, tra Courmayer, Bologna e Milano, e poi interrotte bruscamente a causa della pandemia. La città di Trieste è stata scelta dalla produzione del film per ospitare le scene di ambientazione marittima, qui viene collocata la casa di Diabolik. Le riprese sono poi state spostate anche a Muggia, al Monte San Michele di Gorizia e sul Natisone nei pressi di Cividale, anche in un bosco in Slovenia.