Litfiba in procinto di fare una reunion? Difficile da dire con certezza ma il magazine Rockol parla di un possibile ritorno sulle scene per la storica band fiorentina. Una serie di indizi, con tanto di post sui social pubblicato nelle ultime ore, hanno fatto pensare a nuovi progetti musicali per Piero Pelù e Ghigo Renzulli, a 5 anni di distanza dal loro ultimo lavoro in studio. L'anniversario potrebbe essere quello dei 40 anni della band, che è caduto nel 2020, e per via del coronavirus, ha reso molto difficile organizzare Concerti e Music Festival in Italia e non solo.

Un ritorno sulle scene sarebbe comunque molto atteso per una band più apprezzate nel panorama rock italiano, che continua a vendere e riscuotere ancora molto successo.

I Litfiba e la reunion

La notizia potrebbe far contentissimi i fan della band italiana: i Litfiba potrebbero fare una reunion in vista dei loro 40 anni di carriera. L'anniversario, caduto nel 2020, per ovvi motivi legati alla pandemia potrebbe dunque essere festeggiato con un anno di ritardo. Quello che potrebbe verificarsi è la terza reunion della rock band italiana. E in rete circolano una serie di indizi che fanno ben sperare il pubblico.

L'ultimo risale a ieri e riguarda la pubblicazione sui canali social ufficiali di un video celebrativo per i 41 anni dal loro primo concerto.

E qualche settimana prima è stata pubblicata una foto del chitarrista Ghigo Renzulli e di Piero Pelù insieme nell'atto di scambiarsi i rispetti progetti solisti portati avanti negli ultimi tempi. Questi sono sicuramente indizi, ma fanno ben sperare. E nelle prossime ore potrebbero forse esserci altri nuovi annunci.

Gli indizi sulla reunion

Con un post pubblicato nella giornata di ieri i fan dei Litfiba possono sperare in nuovi progetti per la band fiorentina. Ieri infatti la band ha pubblicato un video in occasione dei 41 anni dalla loro prima esibizione dal vivo del 6 dicembre del 1980 che si era tenuta presso la Rokkoteca Brighton di Settignano, in provincia di Firenze.

Nella clip celebrativa vengono riassunti gli elementi principali della loro lunga carriera. Da qui viene spontaneo chiedersi se oltre alla ricorrenza dell'anniversario non ci sia sotto qualcos'altro. E così la parola reunion sembra acquisire significato per la band di Pelù e Renzulli.

'Dov'eravamo rimasti'

Qualche settimane fa inoltre sempre sui social c'è stato un altro post che sembra confermare possibili progetti futuri. Una foto infatti del cantante Piero Pelù insieme al chitarrista Ghigo Renzulli, con una didascalia che può essere 'sospetta': "Dove eravamo rimasti". Quindi in tutto ci sono due buoni indizi e forse i fan ne aspettano un altro per vedere confermate le loro aspettative di una reunion.

Il dato certo finora è che non manca l'affetto del pubblico per i Litfiba e questo è confermato anche dai dati di vendite, con gli album Mondi Sommersi e Infinito tra i più venduti di sempre.