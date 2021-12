Marracash e Fabri Fibra sono due tra i massimi esponenti del Rap italiano, per tanti appassionati occuperebbero i primi due gradini di un'ipotetica graduatoria complessiva del genere nello stivale. L'ipotesi di un possibile joint album tra queste due leggende della scena rappresenta quindi, da anni, una delle maggiori suggestioni per i fan, una sorta di sogno proibito, che da qualche ora sembra però un po' più concreto del solito.

Il motivo è da individuare in alcune recenti dichiarazioni di Marracash, fatte nel corso di un'intervista pubblicata da TRX Radio durante cui il rapper, dopo aver ricevuto una domanda diretta su un possibile joint album con Fabri Fibra, è parso andare in seria difficoltà nel fornire una risposta.

Marra si è trincerato dietro una "poker face" – come lui stesso ha definito la sua espressione – che ha comprensibilmente suscitato curiosità, in primis nello speaker autore dell'intervista, Damir Ivic, successivamente nei seguaci dei due rapper, molti dei quali hanno interpretato questa reazione come un chiaro indizio.

Marracash e la domanda sul possibile disco con Fabri Fibra: imbarazzo in studio

Al minuto 26 dell'intervista è possibile ascoltare ed osservare il passaggio incriminato: "Ma perché il prossimo Santeria (il joint album che Marracash ha realizzato nel 2016 con Gué Pequeno, ndr) non lo fai con Fabri Fibra?".

Sono queste le parole di Damir Ivic che hanno suscitato la reazione, apparentemente imbarazzata, di Marracash, il quale, dopo aver dichiarato "Chi lo sa", ha abbassato lo sguardo e sbattuto ripetutamente le ciglia, prima di bersi un bicchiere d'acqua (nonostante fosse stato appena interpellato), mantenere il silenzio e chiudere con un'ultima dichiarazione: "Poker face", come a voler dire: "Dalla mia faccia non puoi capire nulla".

"Ok, non indagherò su questo piccolo momento di pausa – ha spiegato contestualmente lo speaker autore della domanda – che secondo me è molto indicativo. Ma queste sono soltanto delle mie speculazioni, facciamo finta che non sia stato detto nulla".

Marracash è già a lavoro su nuova musica: 'Ho in cantiere un progetto più hip hop'

Le dichiarazioni di oggi di Marracash vanno a sommarsi a quelle fatte il 2 dicembre, questa volta nel corso di un'intervista per GQ, durante cui il rapper della Barona, che ha pubblicato il suo ultimo album "Noi, Loro e gli altri" lo scorso 12 novembre, ha dichiarato a chiare lettere di essere già a lavoro su un nuovo progetto, descrivendolo come "Più hip hop" rispetto agli ultimi due album.

Insomma, i fan erano già all'erta, le parole di oggi sembrano aver incrementato ulteriormente l'hype per il prossimo lavoro di Marracash. Nel frattempo il King del rap continua a festeggiare, oggi Noi, Loro e gli altri è stato infatti certificato disco di platino.