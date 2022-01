Maneskin protagonisti della serata di Capodanno. Anche se la band romana non è salita sul palco i Cugini di Campagna, ospiti del programma di Amadeus L'anno che verrà, hanno irriso la giovane rock band con una cover ironica di Zitti e Buoni.

La gag, che sembrava preparata, ha visto poi l'intervento di Amadeus che scherzando li ha invitati a suonare un brano del loro repertorio. Già in passato ci sono state polemiche con la pop band italiana che ha accusato i giovani vincitori di Sanremo di avergli copiato gli abiti in occasione del concerto di apertura ai Rolling Stones.

Il concerto di Capodanno su Rai 1

Come ogni anno si è tenuto il concerto di fine anno in diretta su Rai1. Quest'anno il programma, condotto da Amadues, nella cornice dell'acciaierie di Terni, ha visto molti artisti alternarsi sul palco per tutta la serata e dopo la mezzanotte. Non è mancata anche l'esibizione dei Cugini di Campagna: la band di Anima Mia si è divertita in una gag ironica, suonando la celebre Zitti e Buoni dei Maneskin con tanto di coretto sarcastico.

Tra i due gruppi ci sono stati motivi di attrito, se così possiamo definirli. La band romana infatti, durante il suo ultimo tour ricco di Concerti e Music Festival, aveva indossati degli abiti che richiamavano alla bandiera statunitense, in occasione del concerto di Las Vegas.

E ciò non era affatto piaciuto allo storico gruppo, che li ha accusati di avergli rubato l'idea.

Le polemiche passate coi Maneskin

Capodanno in musica anche quest'anno su Rai Uno. Nel corso della serata c'è stata anche l'esibizione dei Cugini di Campagna: la band italiana ha regalato al pubblico una gag contro i Maneskin. Hanno deciso di suonare la cover di Zitti e Buoni, canzone che ha portato la band romana alla ribalta, garantendogli il successo a Sanremo e all'Eurovision nel giro di pochi mesi.

Nella cover cover dalla pop band italiana non è difficile notare un coretto piuttosto ironico, che sicuramente è una frecciatina non troppo velata al gruppo romano.

Non sembrano così affievolirsi le polemiche portate avanti dalla band di Anima Mia. Già qualche tempo fa infatti la band di Damiano aveva aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

E per l'occasione i giovani musicisti hanno indossato degli abiti che richiamano alla bandiera degli Stati Uniti. I Cugini di Campagna, che hanno indossato abiti molto simili in passato (e c'è da sottolineare che non sono stati gli unici a farlo), hanno deciso di pubblicare un post sui social scrivendo "Basta copiare i nostri abiti". Sembrava una cosa destinata a svanire in pochi giorni, ma così non è stato.

La gag dei Cugini di Campagna

La gag sembrava inaspettata. I Cugini di Campagna, sul palco di Terni, hanno deciso di suonare Zitti e Buoni dei Maneskin. Una cover, forse preparata con Amadeus, che poco dopo decide di fermare tutto 'rimproverando' i musicisti, tra le risate divertite del pubblico presente.

Il conduttore viene inquadrato infatti con l'espressione del volto stupita e ha detto: "Questa non è la vostra canzone...vero che si tratta di un grande successo dei Maneskin...ma così disorientate la signora a casa e in platea".

La gag quindi si conclude così. Poco dopo il gruppo ha cambiato registro e ha suonato la loro celebre e tanto attesa Anima Mia.