I Maneskin sono stati accusati dai Cugini di Campagna. Lo storico gruppo pop italiano ha accusato la giovane band romana di aver copiato i loro abiti in occasione dello show della scorsa sera a Las Vegas, in cui hanno aperto il concerto dei Rolling Stones. Non è la prima volta che la giovane band è al centro di polemiche, anche se stavolta la reazione dei social è del tutto ironica. E in tanti si sono scatenati sui social contro il post della band di Anima mia.

L'accusa ai Maneskin

La notizia fa ridere e non poco. Sui social alcune ore fa i Cugini di Campagna hanno pubblicato un post in cui lamentano che il loro look sia stato copiato dai Maneskin in occasione del concerto di Las Vegas della scorsa sera.

La storica pop band italiana sembra fare sul serio, ma sui social a prevalere è l'ironia con tanti commenti sarcastici. Il look della band romana, che avrebbe indossato abiti con evidenti riferimenti alla bandiera a stelle e strisce degli Stati Uniti d'America, non sembra una cosa inventata dal gruppo pop italiano. E proprio nei commenti sono in tanti a sottolineare questo aspetto.

Nel frattempo i Maneskin si godono il successo del loro concerto di Las Vegas, in cui hanno aperto lo show dei Rolling Stones ed hanno avuto l'affetto e la riconoscenza del pubblico. E di recente sui social hanno annunciato che saranno ospiti del noto programma tv condotto da Ellen Degeneres.

Il post dei Cugini di Campagna

I Cugini di Campagna lanciano l'accusa ai Maneskin: "Basta copiare", scrivono sui social, riferendosi ai Maneskin che hanno indossato degli abiti, delle tutine a stelle e strisce, molto simili a quelli usati in passato dalla nota band italiana. Questo il resto del messaggio: "I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stone IMITANDO, nel vestire I CUGINI DI CAMPAGNA.

BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI".

Nel post poi si vede una foto di Damiano, il cantante della band, e di un membro dei Cugini di Campagna, entrambi vestiti in modo molto simile. A quest'accusa la band romana non ha risposto. E poco dopo la band di Anima Mia, forse per stemperare gli animi, ha pubblicato una sua versione del singolo Zitti e Buoni.

L'ironia dei social

Tra i commenti al post dei Cugini di Campagna prevale l'ironia e il sarcasmo. Tra tutti spicca quello di un utente che scrive: "Vi ha copiato tutta l’America con la bandiera". C'è poi chi ironizza dicendo che anche Frank Zappa li ha copiati, postando una celebre foto in cui il musicista statunitense posa vestito da Uncle Sam. Come questi tantissimi altri commenti che tendono a mettere alla berlina la pop band italiana.

I Maneskin non hanno risposto e forse non scriveranno niente, hanno intanto fatto un altro importante annuncio. Dopo la serata con i Rolling Stones, immortalata con tanto di scatti nel backstge insieme a Mick Jagger e a Keith Richards, apprendiamo che saranno ospiti del popolarissimo show televisivo di Ellen DeGeneres.

Continuano così gli impegni del gruppo romano tra Concerti e Music Festival: a febbraio torneranno a suonare con il loro tour europeo e poi in primavera riparte la tournée in Italia. In estate poi c'è il concerto del 9 luglio al Circo Massimo di Roma.