L'anno solare 2022 sarà ricco di proposte televisive e soprattutto cinematografiche, sia per Marvel che per DC Comics.

Il successo del "Suicide Squad" firmato James Gunn ha già iniziato a dare i suoi frutti: è prevista per quest'anno la serie TV firmata HBO dedicata alle origine di Peacemaker, portato sul grande schermo da John Cena. La presenza di James Gunn come showrunner dell'intero progetto suggerisce quelle che potrebbero essere le linee guida della serie: pop culture, grosse dose di commedia e ultraviolenza. Esso sarà disponibile dal 20 gennaio 2022 sugli schermi USA.

Il grosso della nuova corazzata filmica sui supereroi è però puntato sul grande schermo: il duello vedrà Dc e Marvel mettere in campo reboot di vecchie glorie, volti nuovi e sequel degli ultimi successi.

DC: il nuovo Batman di Robert Pattinson, Aquaman, Flash e Black Adam

Arriverà in Italia il 3 marzo il nuovo Batman firmato da Matt Reeves ("Cloverfield"): per muoversi dall'enorme e ingombrante figura portata in scena da Christopher Nolan e la sua trilogia, "The Batman" farà un salto indietro nel tempo, concentrandosi sulla formazione di un giovane Batman. A metterlo alla prova, un esercito di avversari: il Pinguino (Colin Farrell), Catwoman (Zoe Kravitz), l'Enigmista (Paul Dano) e l'esercito di malavitosi guidato da Carmine Falcone (John Turturro).

Il secondo capitolo di Aquaman - "Aquaman e il regno perduto" - inevitabilmente rinnova la coppia di successo James Wan-Jason Momoa come regia e protagonista. In uscita verso la fine dell'anno, vedrà Aquaman confrontarsi con il villain Black Manta, interpretato da Yahya Abudi-Mateen.

L'ennesima incarnazione di Flash, semplicemente "The Flash", raggiungerà le sale a novembre per mano di Andy Muschietti ("La madre").

Nei panni del supereroe più veloce del mondo Ezra Miller, già visto in entrambi i "Justice League". Viaggi nel tempo causa supervelocità e paradossi temporali e meta-cinematografici che lo porteranno a collaborare con un Batman interpretato da Micahel Keaton.

Per finire con i progetti DC, Dwayne "The Rock" Johnson sarà "Black Adam" nell'esordio estivo dell'antagonista di Shazam.

La risposta Marvel: il quarto Thor il ritorno di Doctor Strange, Morbius e Wakanda Forever

"Thor: love and thunder", quarto capitolo della saga della divinità Marvel, arriverà in Italia a inizio luglio. In quella che ormai è una formula rodata e fin'ora vincente, Chris Hemsworth sarà affiancato dalla nuova figura di Jane Foster/Nathalie Portman e racconterà gli eventi scritti per la versione a fumetti di Jason Aaron. alla regia Taika Waititi, già in "Thor: Ragnarok".

Dopo il cameo in "Spiderman: no way home", Benedict Cumberbatch rivestirà i panni del Doctor Strange in "Doctor Strange nel multiverso della follia". Dal 4 maggio nelle sale italiane, Sam Raimi ("Evil dead") accompagnerà lo stregone nel proseguimento delle sua ricerca della Time Stone e lo metterà davanti a una minaccia in cui dovrà necessariamente riconoscersi.

Forse il più atteso dei progetti Marvel per il 2022, la trasposizione sul grande schermo di "Morbius" arriverà in Italia a inizio primavera. Con Jared Leto nei panni del protagonista e Daniel Espinosa ("Safe House") alla regia, la pellicola ripercorrerà la tragica e oscura storia di Michael Morbius, uno scienziato che nel tentativo di curarsi da una rara malattia del sangue, finisce per contrarre un morbo che lo trasforma in un vampiro.

Per concludere, uscirà il secondo capitolo di Black Panther. "Wakanda forever", pellicola che dovrà necessariamente fare a meno del protagonista del primo episodio: Chadwick Boseman, il T'Challa originario, è infatti tragicamente mancato poco prima di quello che sarebbe dovuto essere l'originario avvio delle riprese del secondo capitolo.

Dopo mesi di pre-produzione, Disnet e Marvel hanno deciso di non sostituire in alcun modo, reale o digitale, l'attore scomparso: "Wakanda Forever" avrà quindi un respiro narrativo più ampio, e si concentrerà su altri personaggi del suo universo "all blacks".