È praticamente ufficiale: "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", la celebre black comedy firmata da Pedro Almodovar nel 1988, avrà la sua trasposizione televisiva. Prodotta da Lionsgate, a occuparsi della distribuzione sarà Apple TV, sempre più concentrata sulla produzione di materiale per il piccolo schermo.

Almodovar e un film (quasi) da Oscar

Prima vera produzione del regista spagnolo con un budget all'altezza, "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" ha definitivamente lanciato Pedro Almodovar nei circoli del Cinema che conta. Presentato alla 45esima Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola è arrivata ad ottenere la nomination come miglior film straniero agli Oscar del 1989, nomination ai BAFTAs e ai Golden Globes e ha vinto cinque Goya Awards, consacrando di fatto Almodovar a nome nuovo del cinema europeo.

A distanza di 34 anni, le sbilenche e stravaganti vicende amorose dell'attrice televisiva Pepa, allora interpretata da una delle attrici-feticcio della prima parte della carriera del regista, Carmen Maura, prenderanno nuovamente vita.

I nomi del nuovo adattamento

Pedro Almodovar sarà il produttore esecutivo della serie, con Noelle Valdivia ("Masters of sex", "Mozart in the Jungle", "Happy") a capeggiare il team di sceneggiatori. E' già stato annunciato anche il nome dell'attrice che vestirà i panni della nuova Pepa: sarà Gina Rodriguez ("Annientamento", "Deepwater: inferno sull'oceano") astro nascente della Hollywood latina, a vestire i panni che furono di Carmen Maura.Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo adattamento non sarà ambientato in Spagna e farà quindi ricorso allo spanglish delle comunità latine a stelle e strisce.

Almodovar e un 2022 già full

Questa nuova produzione verrà affiancata dal regista ai progetti in corso d'opera di un 2022 già ricco di impegni: innanzitutto "Manual of cleaning woman", pellicola in fase di pre-produzione che avrà come protagonista Cate Blanchett ("Don't look up", "Il curioso caso di Benjamin Button") e rappresenterà la primissima esperienza del regista con un film totalmente in lingua inglese; la docuserie in quattro episodi per Paramount+ "Not a Bride", progetto sviluppato a quattro mani con Penelope Cruz per la sua compagnia El Deseo e concentrato sul dramma dei matrimoni precoci e delle unioni infantili coatte e direttamente legato al lavoro della ONG Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage; il suo ultimo lavoro "Madres Paralelas" datato 2021 e con protagonista la suddetta Penelope Cruz, è stato accolto con grande calore all'ultimo festival del Cinema di Venezia ed è ancora impegnato nel tour dei festival dopo aver fatto discretamente bene al botteghino.